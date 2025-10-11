Un padre mata a golpes a su bebé en EE UU y sus familiares lo descubren por los gritos que escucharon a través de unos auriculares

La'Shaun Quintae Holloway, de 27 años, fue sentenciado a 30 años de prisión tras ser declarado culpable de asesinato en segundo grado y abuso infantil. El caso revela una escalofriante historia de violencia doméstica que terminó con la vida de una bebé en Chesapeake, Virginia.

El crimen fue descubierto de forma inusual: los familiares escucharon al acusado gritando a través de unos auriculares mientras jugaba con la Xbox. Poco después, la niña dejó de llorar y quedó inconsciente, siendo trasladada de urgencia al hospital.

El informe médico reveló un cuadro de lesiones devastador: 26 fracturas de costillas en distintas etapas de curación, hematomas, fracturas de clavícula y cráneo, y una hemorragia cerebral extensa. Los profesionales concluyeron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico abusivo.

Holloway ya contaba con antecedentes por abuso y negligencia infantil. Durante su detención, intentó evadir a la policía, lo que añadió un cargo adicional a su expediente.

El juez Farashahi decidió superar las directrices estatales de sentencia, imponiendo 30 años de prisión en lugar de los 23 años y 8 meses inicialmente recomendados. La Commonwealth argumentó la extrema brutalidad del crimen y la vulnerabilidad de la víctima como factores agravantes.

Este caso se suma a una lamentable lista de incidentes de violencia infantil relacionados con interrupciones durante actividades de ocio. En Filadelfia, años atrás, otro padre asesinó a su hija tras romperse un cable de videoconsola.