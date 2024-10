Una nueva estafa viral de la que nos advierte la Guardia Civil: "Cuidado si recibes un mensaje como éste"

¿Has comprado algo por internet y estas esperando a que llegue el pedido a casa? Si no te has dado cuenta, a nuestra bandeja de SPAM, llegan numerosos bulos sobre la entrega de paquetes, pero cuidado porque esta vez la estafa es real.

En España, la cibercriminalidad llega a alcanzar cifras impactantes siendo una de las mayores amenazas. Las estafas informáticas representan 211.294 delitos, según el balance del Ministerio del Interior. Por eso, cada vez es más importante tener unas nociones en ciberseguridad y evitar sustos innecesarios. Si antes existía un sector más vulnerable para los estafadores, como son las personas mayores, ahora todos debemos andarnos con ojo.

Un SMS, el nuevo método de los estafadores

La Guardia Civil ha hecho un importante aviso a todo aquel que haya realizado una compra online y esté esperando ha recibir el paquete. Un simple SMS les sirve para engañar a sus víctimas para que cedan sus datos personales y bancarios. Un método que se aprovecha de la espera frecuente de pedidos por los usuarios, haciendo factible la idea de saber si estamos esperando un paquete o no.

Si recibes este mensaje te puedes encontrar con "La entrega se ha suspendido porque su pedido no tiene número de casa. Actualice lo antes posible" o en otros casos "El artículo está a la espera porque su envío no tiene número de casa. Actualice lo antes posible". La estafa no se encuentra ahí sino en el enlace que lo acompaña.

Al acceder a él, aparenta ser la página oficial de la empresa de paquetería y solicita al cliente los datos personales y bancarios para certificar la entrega. Sin embargo, la verdadera URL se encuentra oculta, dejando los datos de la víctima en manos de los estafadores.

¿A que delitos se enfrentan los estafadores?

Con la llegada de la Inteligencia Artificial, cada vez es más la formación que se recibe sobre ella. Muchos de los delitos registrados vienen dados por estas nuevas tecnologías. En estos casos, son diversos los delitos a los que se les abre la puerta a los estafadores. Entre ellos se encuentran: