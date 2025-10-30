Una octogenaria muere después de que su crucero se olvidase de ella durante una excursión en una isla

Suzanne Rees, de 80 años, fue reportada como desaparecida cuando no se presentó a cenar, unas cinco horas después de desaparecer en la isla de Lizard, en la Gran Barrera de Coral de Queensland, Australia . La turista, que viajaba sola, participaba en una excursión organizada, pero se sintió mal y, mientras permanecía indispuesta, el crucero zarpó hacia su siguiente destino. El incidente ocurrió el pasado sábado y ha generado una investigación oficial por parte de las autoridades marítimas y policiales australianas.

La alerta fue dada por la tripulación alrededor de las 21:00 horas, cuando se constató que faltaba una pasajera. La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) coordinó un operativo de búsqueda que incluyó helicópteros, patrullas terrestres y personal especializado. El cuerpo de la mujer fue hallado al día siguiente por la mañana en una zona alejada del sendero principal, sin agua ni equipo de comunicación. La policía de Queensland confirmó el fallecimiento y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

La excursión formaba parte de un crucero de lujo de 60 días alrededor de Australia, con un coste estimado de 80.000 dólares australianos. La isla Lizard, donde ocurrió el incidente, es una reserva natural protegida, conocida por sus rutas de senderismo exigentes, su biodiversidad marina y su aislamiento geográfico. El itinerario del grupo incluía una caminata hasta el punto más alto de la isla, Cook’s Look, desde donde se obtiene una vista panorámica del entorno. La víctima decidió quedarse atrás, lo que no fue registrado por el personal del barco.

Según ha informado The Mirror, la compañía Coral Expeditions emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia de la víctima y asegurando que colaborará plenamente con las autoridades competentes. La empresa confirmó que la mujer viajaba sola y que su ausencia no fue detectada durante el embarque. También señaló que se ha iniciado una revisión interna de sus procedimientos de control de pasajeros durante las excursiones en tierra, aunque no ofreció detalles sobre posibles cambios operativos.

El crucero Coral Adventurer había partido recientemente desde Cairns, y la isla Lizard era la primera escala del itinerario. El barco cuenta con capacidad para 120 pasajeros y está diseñado para explorar zonas remotas de la costa australiana. El incidente ha generado preocupación entre operadores turísticos y autoridades locales, que advierten sobre los riesgos logísticos de organizar actividades en entornos naturales aislados sin protocolos de supervisión estrictos.

La policía de Queensland y la AMSA continúan con la investigación, que incluye entrevistas al personal del crucero, revisión de los registros de embarque y análisis de las condiciones de la excursión. Las autoridades no han revelado aún si se presentarán cargos o sanciones administrativas contra la compañía.