La OCU alerta: 12 advertencias a tener en cuenta a la hora de elegir un disfraz de Halloween

Para evitar alergias por productos de maquillaje, asfixia por máscaras o daños colaterales por objetos punzantes, la OCU ha realizado una lista de 12 consejos en los que advierte qué elementos pueden suponer un peligro a la hora de disfrazarse el próximo martes 31 de octubre en Halloween. La mayoría de las recomendaciones se refiere a los disfraces para niños, aunque alguna también sirve para los adultos.

Entre los consejos, OCU no recomienda el uso de lentillas de colores ni de efectos especiales, a no ser que sean vendidas directamente por una óptica oficial. También advierte de que hay que tener especial cuidado con los materiales inflamables como pelucas o sombreros.

12 consejos para disfrazarse en Halloween según la OCU

En cuanto al maquillaje que se utiliza para pintar la cara en Halloween, la OCU realiza seis advertencias. En primer lugar, recomienda que no se use ningún tipo de pintura, ni esmaltes en los menores de tres años. En segundo lugar pide que se compruebe que los cosméticos llevan impresa la marca CE, símbolo de los productos permitidos en el Espacio Económico Europeo. A este respecto también señala que se tenga atención con pinturas que hayan sido abiertas en el Halloween del año pasado dado que podrían estar caducadas.

Un consejo clave que da OCU para saber si un niño puede ser alérgico a un producto cosmético es aplicar una pequeña cantidad en el antebrazo un día antes para observar si tiene picor o enrojecimiento. Antes de maquillar la cara, la Organización también recomienda que primero se les ponga una crema hidratante que facilitará su posterior retirada. También aconseja no pintar los ojos ni los labios.

En cuanto a los disfraces, la OCU recuerda que los trajes también deben llevar la marca CE, dado que estos no deberían ser inflamables. No obstante, recomienda a adultos y a niños, estar lejos de bengalas, mecheros o estufas. Sobre todo si se lleva alguna peluca o elementos de plástico. Para los niños, el principal consejo es que no lleven máscaras, dado que estas pueden producir asfixia. Además, suelen arder más fácilmente. También pide que se tengan en cuenta los accesorios punzantes y los objetos pequeños como botones o juguetes con los que los menores de 3 años se podrían atragantar.

La OCU insiste en el peligro de usar lentillas que no hayan sido vendidas por una óptica oficial. También recuerda que el disfraz hay que lavarlo previamente y si esto no es posible, aconseja airearlo durante al menos dos días.