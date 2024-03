Ozempic, el medicamento para adelgazar se hace hueco en tik tok

Ozempic es un fármaco que se administra a aquellos pacientes que sufren diabetes del tipo 2. Este medicamento es análogo de la GLP-1 (medicamentos que estimulan la producción de insulina y disminuyen el glucagón) y no solo mejoran eficazmente el control de la glucosa en sangre, sino que ayudan a bajar de peso.

El Ozempic es recetado a pacientes diabéticos pero también a las personas que sufren de obesidad (IMC entre 25 y 29,9), ya que opera como una hormona en el cerebro, reduciendo la sensación de hambre y retardando la digestión estomacal, lo que favorece la pérdida de peso de hasta un 15% de quienes se lo inyectan.

Popularizado en 2021 por personajes como Kim Kardashian o Elon Musk (quien dijo abiertamente que lo había ayudado a perder casi 14 kg), el medicamento se ha hecho hueco en redes sociales, en específico Tik Tok donde parece haber una discreta pero muy presente obsesión por la delgadez, pues ha sido un medio destacado para difundir información sobre estrategias de pérdida de peso.

Aunque el precio del Ozempic es considerablemente alto, alrededor de 900 dólares (unos 923 euros) por dosis en Estados Unidos y 130 euros en España, el uso de Ozempic ha experimentado un notable aumento, ocasionando dificultades de suministro tanto en España como en el resto de Europa y Estados Unidos.

A pesar de estos desafíos, las compañías farmacéuticas están dedicadas a mantener la producción de este medicamento para no afectar a los pacientes que en realidad lo necesitan.

La difusión del Ozempic en Tik Tok

En un estudio realizado por The Journal of Medicine, Surgery and Public Health se demostró que, en conjunto, solo 100 vídeos de Tik Tok sobre Ozempic atrajeron casi 70 millones de visitas subrayando el potencial de la plataforma para llegar a las masas.

Esto podría haber elevado el interés del público, lo que habría llevado a un aumento de las prescripciones, que coincidió con la escasez para los pacientes diabéticos. Además, el estudio concuerda con otro estudio de Google Trends que revela un mayor interés del público por Ozempic y otros medicamentos para adelgazar.

Existen más de 300 hashtags relacionados con el consumo de ozempic en Tik Tok, cada uno con miles de publicaciones.

Infromarse a través de las redes

Es sin duda peligroso poner nuestra salud en manos de influencers o personas que no cuentan con total capacitación para recomendar o recetar medicamentos. De hecho, el Ozempic, que lleva siendo popular un rato, ya ha acarreado efectos secundarios como el famoso "rebote", o peor aún "pensamientos suicidas" tal y como indica la Agencia Europea del Medicamento (EMA).