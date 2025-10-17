Los padres de una mujer denunciaron su desaparición y 27 años después se descubrió que ellos eran los secuestradores

La historia de Mirella, una mujer de 42 años, ha conmocionado a Polonia tras revelarse que pasó 27 años encerrada en su propia casa, mientras sus padres sostenían públicamente que estaba desaparecida. El hallazgo se produjo el 29 de julio de 2025, cuando la policía acudió al domicilio familiar en Świętochłowice, al sur del país, tras recibir una llamada por disturbios domésticos. Aunque la madre de Mirella negó cualquier altercado, los agentes descubrieron a la mujer en condiciones alarmantes, con lesiones visibles en las piernas y un grave deterioro físico.

Mirella fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos determinaron que su vida corría peligro por una infección avanzada. Según los organizadores de una colecta solidaria que permitió visibilizar el caso, la mujer estaba “a solo días de la muerte”. Durante su estancia hospitalaria, que se prolongó por dos meses, recibió tratamiento intensivo mientras los vecinos recaudaban fondos para cubrir sus gastos médicos y de rehabilitación.

La investigación reveló que Mirella había sido retirada de la escuela secundaria en 1997, cuando tenía 15 años, y desde entonces no había vuelto a salir. Nunca visitó a un médico, no tenía documentos de identidad y ni siquiera se había asomado al balcón. Los vecinos creían que en el piso vivía únicamente el matrimonio de edad avanzada, y durante años aceptaron la versión de que la joven había desaparecido.

Las autoridades han abierto un proceso penal y están recopilando pruebas para esclarecer los hechos. La fiscal Sabina Kuśmierska confirmó que se investigan posibles abusos físicos y psicológicos, mientras que la fiscal Agnieszka Kwatera anunció la apertura formal del caso.