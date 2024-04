La palabra que utilizan los canarios cuando se enfadan: En el resto de España no se entiende

El dialecto canario, se encuentra estrechamente ligado al habla andaluza, posee características únicas que se manifiestan especialmente durante las discusiones. Descubre cómo los hablantes canarios expresan su enojo y descontento a través de expresiones y palabras propias de su variante del español.

Origen del dialecto canario:

El español que se habla en Canarias tiene sus raíces en la mezcla de los colonos andaluces, extremeños y portugueses que poblaron las Islas durante los siglos XV y XVI. Esta variante del español se caracteriza por la aspiración de ciertas consonantes, el seseo y el uso de términos propios de la lengua de los aborígenes canarios, entre otras peculiaridades. La influencia de otras lenguas y dialectos, como el portugués, también ha dejado su huella en el léxico canario.

Expresiones canarias durante una discusión:

Aquí te dejamos una lista de frases que te ayudaran a entender las expresiones locales, mientras disfrutas de tu recorrido por las Islas Canarias:

¡Me cago en la mar!: ¡Me cago en la leche!

¡Me cacho en la pera!: ¡No me lo puedo creer!

¡Me parto el alma!: ¡Me troncho!

¡Me quiten de aquí!: ¡Me largo de aquí! o ¡Me voy a pique!.

¡Me voy a dar un garrotazo!: ¡Me voy a dar un golpe!

¡Me voy a dar de comer a los chuchos!: ¡Lo voy a tirar a la basura!

¡Me voy a partir la cara!: ¡Le voy a partir la cara!"

¡Me voy a poner como una moto!: ¡Me voy a poner como una fiera!

¡Vaya chiquillaje que tienes por amigo!: ¡Qué amigos tan infantiles tienes!

Además te dejamos frases más complejas que usan con frecuencia los canarios en momentos de enojo extremo:

Ese cachanchán que anda por ahí es más inútil que una piedra en medio del camino. Y ni hablar del arritranco ese, ¡no sirve para nada!: Ese tipo que anda por ahí no sirve para nada, es más inútil que una piedra. Y ese otro, ¡tampoco vale para nada!

Esa chifleta que tanto te divierte, no entiendo cómo puedes pasar tiempo con alguien tan loca. Y qué decir de ese laja que anda por ahí sin hacer nada, ¡vago de primera! Y la sarpeta esa que conoces, mejor mantenerse alejado, no vaya a ser que te metas en problemas: No entiendo cómo puedes pasar tiempo con esa persona tan loca que te divierte. Y ese otro que no hace nada, ¡es un vago! Y esa otra, mejor ten cuidado con ella, no vaya a ser que te cause problemas.

Y ese sanaca que te tiene engañado, siempre tan ingenuo: Y ese que te está engañando, siempre tan ingenuo y confiado.

¡Y qué me dices de ese singuango que te sigue como un perrito faldero! Y para colmo, tienes por amigo a todo un tolete, papafrita, machango, guanaja, batata, totorota, ¡un verdadero desastre!: ¡Y ese otro que te sigue como un perrito faldero! Y por si fuera poco, ¡tienes como amigo a un completo desastre!

Eres todo un pejiguera, siempre buscando líos: ¡Eres un busca problemas! Siempre estás metido en líos.

¡Arráyate un millo y déjame tranquilo! Mejor jíncate un tuno y busca problemas en otro lado. ¡Salpica, que ya me tienes harto con tus tonterías!: ¡Vete a molestar a otro lado! ¡Mejor vete a buscar problemas en otra parte! ¡Ya me tienes harto con tus tonterías!

Otras palabras de uso común en Canarias: