El peligro muy alto o extremo de incendios continúa hoy lunes en estas zonas

El riesgo de incendios sigue siendo "muy alto o extremo" en amplias zonas del norte y este peninsular este lunes, 25 de agosto, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su perfil de la red social X.

Debido a esta situación, pide un día más a la población que extreme las precauciones en aquellas zonas con mayor riesgo localizadas especialmente en el interior de Galicia, norte de Castilla y León, Navarra.

Evolución de los incendios

Castilla y León inicia la tercera semana combatiendo los incendios forestales con seis fuegos en nivel 2 de gravedad, el máximo, y dos declarados este mismo domingo. Aunque la evolución positiva ha permitido bajar de nivel otros seis incendios la subida de las temperaturas, la caída de la humedad y el viento, vuelven a complicar la situación.

La provincia de León concentra la mayor preocupación con cinco incendios de nivel 2: Fasgar, La Baña, Igüeña, Garaño y Molinaseca -con evolución favorable-, estos dos últimos surgidos el domingo, con gran virulencia, lo que obligó a desalojar once localidades, sumando ya doce las evacuadas con más de 700 afectados.

En Galicia, permanecen activos tres incendios forestales, todos en la provincia de Ourense. El más reciente se declaró el domingo en el municipio de Avión, con 70 hectáreas calcinadas. El incendio de Chandrexa de Queixa, originado el 8 de agosto, ha arrasado 19.000 hectáreas y solo mantiene un foco activo.

También sigue activo el incendio de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, que entró desde Porto de Sanabria (Zamora) y ha calcinado 4.400 hectáreas, entre las que se encuentra Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia. El fuego de Larouco, el más grande de la historia de Galicia con 30.000 hectáreas arrasadas, permanece estabilizado desde el sábado.

En Asturias, la evolución de los tres incendios activos continúa siendo favorable. El fuego de Degaña, el más preocupante en los últimos días, ya está estabilizado; el de Genestoso está completamente controlado, y se espera que a lo largo del día también lo esté el de Somiedo.

Previsión del tiempo para hoy

Según la previsión meteorológica, una DANA situada en el sudoeste de la península con incertidumbre acerca de su trayectoria se desplazará previsiblemente por el sur peninsular y provocará este lunes chubascos y/o tormentas localmente fuertes en Pirineos y posiblemente también en otros puntos del tercio este.

Las temperaturas máximas descenderán en Canarias e interiores del tercio este y aumentarán en los cuadrantes sudoeste, alto Ebro y el Ampurdán, sin cambios significativos en el resto. Podrían superarse los 35 grados en el Guadalquivir, y localmente en el Guadiana, Tajo y Ebro.