Un plan de pensiones para el cerebro contra el Alzheimer

Hacer puzles, juegos mentales o usar aplicaciones para móviles que con cuatro o cinco frases del usuario permitan ayudar a adelantarse en el diagnóstico del Alzheimer son algunas de las propuestas e innovaciones que se plantearon ayer en Valladolid en el Foro Nacional sobre Tecnología y Enfermedades Neurodegenerativas celebrado con motivo del Día Mundial del Alzheimer que se celebra este jueves 21 de septiembre.

El neurólogo Manuel Murie fue una de las voces en este simposio donde se planteó la importancia de hacer un "plan de pensiones para el cerebro" a partir de los 60 años, ya que no se puede pretender mejorar el cerebro una vez que ya está dañado. Murie explicó que este programa que plantea tiene como base las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Este plan de pensiones para el cerebro debe incluir ejercicio físico y estimulación cognitiva.

La herramienta Dualebike permite que mientras pedaleas en una bici estática puedas hacer un solitario o un puzle 30 minutos tres veces al día, informa Efe. El neurólogo subrayó que es necesario un cambio de cultura sanitaria ya que las personas pueden hacer mucho por su cerebro para afrontar en mejores condiciones el futuro y prevenir esta enfermedad que afecta a entre 50 y 60 millones de personas en el mundo, 800.000 de ellas en España, apunta la Sociedad Española de Neurología.

"Es y será uno de los problemas sociosanitarios de mayor envergadura en el mundo"

El jefe de Servicio de Neurología de Olympia, del Grupo Quirónsalud, el doctor Rafael Arroyo, asegura que, debido a que "la esperanza de vida de las personas con Alzheimer es cada vez mayor", esta enfermedad "es y será un problema sociosanitario de gran envergadura", ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press. "No hay que olvidar que este tipo de enfermedades afectan al paciente y a su familia. De ahí que es y será uno de los problemas más importantes a los que se va a enfrentar el mundo y, por supuesto, España, por la gran prevalencia" de esta patología en nuestro país.

El Alzheimer es la demencia más frecuente que existe en la actualidad. "Consiste en una pérdida de neuronas de forma siempre progresiva y que se caracteriza porque afecta, sobre todo, a la memoria, la orientación, la comprensión, el lenguaje, la capacidad para realizar acciones que el paciente antes sabía realizar y ahora no, así como a la conducta y el comportamiento", explica el doctor Arroyo. Este experto destaca que se trata de una enfermedad de una "importancia capital". Además, indica que el factor de riesgo más relevante en su aparición es la edad ya que, "a los 70 años, entre el 6 y el 8 por ciento de las personas pueden tener Alzheimer y, a partir de los 80, en torno, al menos, a un 15 por ciento".

Una vez descartado otro tipo de enfermedades, el diagnóstico del Alzheimer "debe basarse en un deterioro cognitivo lentamente progresivo", cuando el paciente va desarrollando alguno de los trastornos cognitivos mencionados anteriormente. "Para diagnosticar esta enfermedad, es importante que este tipo de alteraciones limite a los pacientes, aunque sea de una forma leve, cuando va a realizar las actividades de su vida diaria", detalla el doctor Arroyo. En ese sentido, señala que estas personas empiezan a necesitar ciertas ayudas que antes no requerían.

Pese a que la edad es el factor de peso más importante en la aparición del Alzheimer, el neurólogo afirma que, en la mayoría de los pacientes, no se hereda, "pero hay una mayor tendencia familiar a padecerla, si bien es cierto que aún no se conoce con exactitud todos los genes que se pueden dar como predictivos detrás de la enfermedad". En esa línea, el doctor asegura que se están relacionando algunos genes y que, en los siguientes cinco o diez años, se espera posiblemente que se desarrollen test en sangre, así como pruebas de imagen radiológica para, "en un futuro, prever qué personas, a partir de los 50 o 60 años, pudieran desarrollar la enfermedad de Alzheimer". Según el experto, el Alzheimer afecta más a mujeres que a hombres, en una proporción no muy grande, "pero ellas están más afectadas, además de tener una mayor esperanza de vida".

Una de las grandes cuestiones que rodean al Alzheimer es la prevención. El neurólogo sostiene que "no es factible prevenir la enfermedad, pero sí se pueden establecer una serie de medidas que, sabemos, es altamente probable que consigan que los síntomas aparezcan más tarde".

Precisamente, el doctor Arroyo apunta que en la actualidad existen programas de prevención de la enfermedad de demencia de los que se deduce que "es importante la actividad física frecuente, así como la actividad cognitiva intelectual y la social. También son fundamentales las dietas adecuadas, prevenir los factores de riesgo cerebrovascular, sobre todo la tensión arterial, y un descanso y un sueño adecuados".