La Policía descarta buscar a Marta del Castillo en varias zonas porque se fía más de las palabras de Carcaño que del mayor experto en georradar de Europa

Marta del Castillo desapareció el 24 de enero de 2009 y a día de hoy no se ha podido encontrar su cuerpo. Sus padres, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, no han cesado de luchar para que se haga justicia, para poder reunirse con su hija y descansar, porque la herida no cicatrizará nunca. A pesar de nos numerosos varapalos judiciales, a la familia Del Castillo no la falta el aliento para seguir luchando, para lograr respuestas.

Ante la ineficacia de la Policía y de la Justicia, Antonio del Castillo decidió emprender su camino. Y eso significaba reunirse con el asesino confeso de Marta, Miguel Carcaño, en la cárcel. Fruto de estos encuentros, Antonio ha logrado cierta información, de situaciones y lugares, en los que ha tratado de buscar a su hija.

Después de buscar en un pozo cercano a la finca La Majaloba, en la que ya se realizaron labores de rastreo, Antonio del Castillo logró una información relevante sobre una zona en la carretera de La Rinconada, lugar que según los investigadores podría resultar interesante.

IMagen aérea de la finca, con varios puntos de interés (en amarillo) marcados por el equipo de Luis Avial La Razón

A pesar de ello, Antonio tuvo una vez más que buscar con su cuenta y recurrió una vez más a Luis Avial, el mayor experto de Europa en tecnología para buscar personas y con el que ya había trabajado en otras ocasiones durante los últimos años.

Ante la falta de interés de los investigadores, el padre de Marta anunciaba en redes sociales que "con la última tecnología en drones y cámaras infrarroja,térmicas etc, y con la generosidad del amigo Luis Avial y con la colaboración de su empresa seguimos buscando a Marta. Con el CNP, ya no contamos".

Fruto de ese trabajo de tres meses, Luis Avial elaboró un informe de 74 páginas, con todo tipo de fotografías, análisis y recomendaciones que fue remitido a la Policía.

Según explica Luis Avial "Analizamos 10 hectáreas con los mejores sensores para búsqueda de personas que hay en el mundo. termografía aérea, infrarrojos, multiespectral... Y en tierra, georradar, perfilómetro y magnetómetro".

El informe, presentado el pasado mes de junio recomienda buscar en 7 puntos de interés porque eran zonas en las que la arena estaba movida y podía ser un lugar idóneo para esconder un cuerpo. Sin embargo, la Policía sólo buscó en uno de ellos, el punto 7 y no encontraron nada.

Esta decisión ha desconcertado completamente a Avial porque según indica para ir al punto en el que se buscó hay que pasar por otras zonas marcadas y aunque es consciente de que puede ser una zanja de obra, de agricultores o de riego, también son zonas ideales para ocultar un cuerpo. "No les habría costado nada mirar en esas zonas porque pasaron por ellas de camino al punto en el que se buscó. Con coger la pala y cavar cinco metros habría bastado y no les hubiera llevado más de media hora haciéndolo bien".

Las tareas de búsqueda de señales compatibles con un cuerpo se alargaron durante varios meses La Razón

El informe que la policía envía al juzgado de instrucción número 4 de Sevilla indica que desde que se asignó el caso al Grupo de Homicidios, ha seguido el "criterio básico de comprobar todas y cada una de las informaciones recibidas sobre el particular, llevando a cabo tareas materiales de búsqueda, ante la más mínima posibilidad de obtener un resultado positivo".

Sin embargo, en esta última búsqueda sólo han buscado en 1 de los 7 puntos marcados por el experto en georradar y lo justifican al final del informe diciendo: "No quiere decir que se descarte absolutamente esta zona geográfica como el lugar de ocultación del cuerpo de Marta, pero lo que es evidente es que la descripción hecha por Carcaño no se corresponde con la realidad de los terrenos ubicados a la izquierda de la carretera A-8002 en dirección a La Rinconada".

De esta manera, se da más credibilidad a las palabras de Miguel Carcaño, que dio siete versiones distintas sobre los hechos, que a Luis Avial, el mayor experto en búsqueda de personas desaparecidas de Europa, y cuyo trabajo ha servido para encontrar los restos de Miguel de Cervantes, 13 víctimas de crímenes, que ha colaborado en la búsqueda de más de 10 fosas de la Guerra Civil, que ha sido reclamado para realizar búsquedas internacionales y que ha sido condecorado por cinco cuerpos distintos de la Policía.