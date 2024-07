La Policía Nacional alerta sobre la "estafa de los 19 euros"

La Policía Nacional ha emitido una advertencia a los ciudadanos a través de sus redes sociales, informando sobre una nueva estrategia delictiva empleada por estafadores para robar dinero. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han denominado esta táctica como la "estafa de los 19 euros".

El modus operandi de esta nueva estafa es sencillo. Los delincuentes, haciéndose pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT), envían un mensaje de texto a la víctima con el siguiente contenido: "Sede electrónica. Tiene una multa impagada de 19 euros, que se incrementará en 24 horas si no recibimos el pago".

El mensaje, diseñado para parecer auténtico, incluye un enlace que insta a realizar el pago de manera inmediata. Sin embargo, al hacer clic en el enlace proporcionado, la víctima es redirigida a una página web falsa que simula ser legítima. En este sitio, se le solicita a la víctima que ingrese información personal sensible y detalles bancarios, los cuales son capturados por los delincuentes. Esta información es luego utilizada para realizar transacciones fraudulentas y robar dinero de la cuenta bancaria de la víctima.

Este tipo de estafa resulta altamente efectiva porque apela al miedo de las personas a enfrentar costos adicionales o problemas legales, lo que las impulsa a actuar con rapidez sin verificar la autenticidad del mensaje recibido. "Con este mensaje que supuestamente te envía la DGT, te informan de que tienes una multa pendiente de pago. No pagues esta multa, es una estafa", avisa la Policía. "No contentos con el susto, te dirán que la cuantía de la sanción se incrementará si no realizas el pago en 24 horas. Y, cómo no, te facilitarán un enlace para que puedas hacerlo de forma inmediata a través de él", añaden.

La Policía Nacional recuerda que es crucial no proporcionar información confidencial en sitios web no verificados o sospechosos para evitar ser víctima de este tipo de estafas. Además, insiste en que la DGT nunca va a notificar una infracción a través de correo electrónico ni de SMS. Las diferentes multas se comunican siempre por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial.