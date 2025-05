Un profesor de matemáticas revela la diferencia entre ir a 120 km/h o a 140 km/h: “No arriesgues por unos segundos”

"La probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor en un accidente con velocidad excesiva que en otro con una velocidad más moderada". Esta frase no es una suposición mediante la lógica, es una afirmación de la propia Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web. El exceso de velocidad es la principal causa de las sanciones de tráfico en las carreteras de España. Además, la velocidad inadecuada, que representa el 23% de los accidentes mortales, se posiciona como la tercera causa principal de fallecimientos en carretera.

Para intentar reducir esta cifra, la Dirección General de Tráfico (DGT), junto con la Guardia Civil, está constantemente instalando nuevos radares y cámaras tanto móviles como fijas para disuadir a los conductores que exceden los límites permitidos. Sin embargo, este tipo de infracciones, con sus respectivas sanciones, siguen siendo muy comunes en España. El primer impacto de conducir a mayor velocidad es que se incrementa la distancia necesaria para detener el vehículo.

Cuanto más rápido vayas, más tiempo y espacio necesitarás para frenar completamente o reducir la velocidad lo suficiente como para evitar una colisión. Parece algo abstracto, pero un profesor de matemáticas (@smartickmetod) ha añadido otra razón por la que no se debe superar la velocidad legal permitida: el ahorro de tiempo. Es mínimo según explica el experto en un vídeo en TikTok.

Este es el ahorro de tiempo según la velocidad en carretera

El profesor es muy claro desde el comienzo del vídeo: "No compensa correr". Lo explica mostrando la diferencia de tiempo entre cada velocidad. "De ir a 20 a ir a 40 (kilómetros por hora) tardo la mitad de tiempo", revela. En el gráfico que tiene en la pizarra significa que se tardan 180 segundos a 20 km/h y a 90 a 40 km/h. Sin embargo, esto no es igual con todos los cambios de velocidad: "Pero ahora cuando aumento otros 20 km/h ya no tardo la mitad de tiempo". El dibujo muestra que solo se ganarían 30 segundos adicionales.

"Para eso (tardar la mitad) tendría que aumentar la velocidad otros 20 km/h más", lo que significa que la diferencia cada vez es menor. A mayor velocidad se aprecia mejor esto y por ello no merece la pena superar la velocidad límite permitida: "La cosa llega al extremo de que entre 120 km/h y 140 km/h solo gano cuatro segundos y poco en completar un kilómetro". A 120 km/h son 30 segundos y a 140 km/h, 25,7 segundos. "

"120km/h es una velocidad una legal en autopista y 140km/h no lo es", recuerda. "De ir a una velocidad legal en autopista a otra velocidad ilegal en autopista apenas gano unos segundos en recorrer cada kilómetro", afirma. Explica el motivo: "Esto se debe a la relación inversa que hay entre la velocidad y el tiempo que tardamos en recorrer el espacio". Por ello, aconseja lo siguiente en el texto: "No arriesgues por pocos segundos".

Las consecuencias de un accidente a alta velocidad

Las consecuencias físicas y materiales que puedas tener en un accidente dependen en gran medida de la energía cinética del vehículo, que está directamente relacionada con su velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad en el momento del impacto, mayor será la probabilidad de sufrir lesiones graves o incluso morir, aunque el exceso de velocidad no haya sido la causa directa del accidente. Para entender mejor la gravedad que implica una velocidad elevada, se puede hacer una comparación con caídas desde edificios, compartida por la DGT: