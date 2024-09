Un pueblo sobre una joya: este es el secreto de la ciudad australiana subterránea que vive bajo piedra

Coober Pedy, una ciudad australiana ubicada al norte de la Australia Meridional, es famosa por ser una comunidad subterránea. Sus habitantes, buscando escapar del intenso calor del desierto, construyeron sus hogares bajo tierra como vía de escape y de alivio a las altas temperaturas, propias de un ecosistema desértico.

Esta peculiaridad convirtió a la ciudad en un destino turístico único y en el escenario de películas como "Mad Max Beyond Thunderdome". Además, entre los motivos por los que es tan famosa se encuentra la rareza de que, además de viviendas, en su interior se construyeron tiendas, bares e iglesias, entre otros.

Un pueblo inusual con cerca de 4.000 habitantes

El nombre "Coober Pedy" tiene su origen en la lengua aborigen 'kupa-piti' y significa "agujero del hombre blanco", haciendo referencia a sus orígenes mineros. De esta forma, tal y como explica la influencer Angélica Ladino (@angelicaladino) en un vídeo de TikTok, la ciudad data de 1917, cuando diversos mineros se desplazaron a la zona con motivo de la mayor mina de ópalo del mundo.

Allí se dieron cuenta de que no podían vivir con las temperaturas propias de la zona, que oscilan entre los 40º C y los 50º C sin ninguna sombra y, por supuesto, de vegetación, debido al ecosistema propio del desierto en el que se encuentra. Por ello, los mineros decidieron construir todo el pueblo y sus minas bajo la montaña, aprovechándose del frescor que ofrece la roca.

Se calcula que unas 3.500 personas de más de cuarenta nacionalidades diferentes viven en Coober Pedy, puesto que existió mucha inmigración tras los dos conflictos mundiales. Aquí está vinculada el 70% de la producción mundial de ópalo, lo que ha llevado a la ciudad a tener el título de Capital Mundial del Ópalo.

Así, casas, hoteles, bares, museos e incluso una joyería están situados a varios metros de profundidad. Entre sus lugares más destacados, podemos encontrar la Iglesia Ortodoxa Serbia, cuyas paredes de arenisca están decoradas con tallas de santos. También el Museo y Mina de Ópalo de Umoona, antiguo establecimiento situado junto a la calle principal de la ciudad.

En Coober Pedy se encuentra la mayor mina de ópalo del mundo Dreamstime

La única comodidad que les falta a las viviendas es luz solar, ya que para el oxígeno, cada edificación tiene unos respiraderos que salen al exterior, permitiendo la entrada y salida del aire. No obstante, disponen de electricidad, agua e Internet, como cualquier otro hogar.

Además, la influencer finaliza su vídeo destacando que si vas de visita al pueblo puedes acampar dentro del mismo, en sus profundidades o, si lo prefieres, incluso puedes hospedarte en una de las habitaciones que tienen destinadas para este fin.