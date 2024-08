¿Te pueden registrar si no suena la alarma? Esto es lo que establece la ley

En los últimos años las tecnologías de vigilancia han avanzado con gran rapidez. Hoy en día, todos los centros comerciales, tiendas, estaciones de tren, aeropuertos y edificios gubernamentales tienen mecanismos especiales para detectar movimientos sospechosos, robos, porte de armas de cualquier tipo, entre otras cosas ilegales dentro de establecimientos tanto públicos como privados.

Para dicha misión el mecanismo por excelencia que tienen los vigilantes de seguridad son los sistemas de alarmas. Toda tienda, por ejemplo, tiene una para que, en caso de que alguien esté por robar alguna prenda o producto, el vigilante pueda tomar las medidas necesarias para detenerlo. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿puede un vigilante de seguridad registrarte sin que hayas activado una alarma o sin una causa aparente? La respuesta a esta cuestión está claramente regulada por la ley española.

El marco legal de los vigilantes de seguridad

En España, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, regula la actividad de los vigilantes de seguridad y establece claramente cuáles son sus funciones y limitaciones. Según esta ley, los vigilantes de seguridad tienen la autoridad para realizar determinadas acciones en el ejercicio de sus funciones, pero estas están estrictamente delimitadas para evitar abusos y proteger los derechos de los ciudadanos.

Los vigilantes de seguridad pueden realizar registros o cacheos a personas en situaciones específicas, pero siempre dentro de un marco legal claro. Según la ley, un vigilante de seguridad no puede realizar un registro corporal o de pertenencias personales sin una razón justificada. Esto significa que, aunque estén presentes para prevenir delitos y garantizar la seguridad, no pueden actuar de manera arbitraria o sin motivo. Por ejemplo, si una persona pasa por un arco detector de metales y este no se activa, el vigilante no tiene justificación legal para proceder con un registro sin más.

Restricciones para un vigilante de seguridad

Además de lo ya mencionado, los vigilantes tienen expresamente prohibido retener la identificación de una persona, aunque pueden solicitar. Tampoco pueden detener a alguien, salvo en circunstancias excepcionales permitidas por la ley. En cuanto a la interrogación, no pueden interrogar a un detenido, aunque sí pueden verificar los hechos para determinar si se ha cometido un delito.

Cabe mencionar que no están facultados para portar armas de fuego, a menos que cuenten con la autorización específica y la licencia reglamentaria correspondiente, lo que les permite utilizar armas en situaciones donde esté legalmente permitido.

¿Cuándo pueden registrarte los vigilantes de seguridad?

La ley especifica que los vigilantes de seguridad pueden solicitar la inspección de pertenencias, como bolsas o mochilas, en lugares donde exista una política clara al respecto, como en aeropuertos o grandes eventos. Sin embargo, el registro personal solo puede llevarse a cabo bajo circunstancias específicas, como cuando se sospecha de la comisión de un delito o cuando la persona ha activado una alarma de seguridad.

Si un vigilante de seguridad sospecha razonablemente que alguien podría estar cometiendo un delito, como el robo de mercancías en un centro comercial, podría solicitar el registro de las pertenencias de esa persona. No obstante, este registro debe realizarse de manera respetuosa, garantizando los derechos del individuo y, si es posible, en presencia de un testigo o utilizando cámaras de seguridad que graben el procedimiento para evitar malentendidos o abusos.

Es importante destacar que, en caso de que un vigilante de seguridad exceda sus funciones, la persona afectada tiene el derecho de negarse al registro y solicitar la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, quienes tienen la autoridad legal para realizar registros más exhaustivos.