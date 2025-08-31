Qué carreteras evitar en la 'operación retorno' de verano 2025: estas son las rutas alternativas recomendadas por la DGT

Este domingo 31 de agosto despide el verano y con él llega el día grande de la operación Retorno del verano 2025, anunciada y activada por la Dirección General de Tráfico (DGT) hace ya varios días. Como viene siendo habitual, el organismo estatal encargado de velar por la seguridad vial ha lanzado una serie de recomendaciones, y entre ellas destaca los itinerarios alternativos activados durante todo el verano con consejos para evitar caravanas y atascos a lo largo y ancho de todo el territorio español.

Así, muchos conductores podrán aprovechar algunas de estas rutas alternativas con el objetivo de esquivar las esperadas retenciones que se vivirán a lo largo de la tarde. Si no has optado por volver a casa de forma escalonada, evitando el último día, échale un vistazo al listado de rutas alternativas que propone la DGT.

Rutas entre el centro de la península y el Levante

Para los conductores que viajan desde la zona central de España (Madrid) hacia la costa de Levante, hay varias rutas disponibles.

El primer itinerario desde Madrid a Valencia, Murcia y Alicante implica tomar la A-4/R-4 (peaje) o la A-42/AP-41 (peaje) hasta Madridejos. Desde allí, se sigue por la CM-42, CM-313 y N-430, enlazando con la A-31, A-35 y A-7 para llegar a Valencia o Murcia/Alicante.

El segundo itinerario es una opción para ir a Valencia, Albacete, Murcia o Alicante. Se toma la A-4 hasta Madridejos, se enlaza con la CM-42 y luego la A-43. Desde la A-43, se puede continuar por la A-3 hasta Valencia o por la AP-36 (libre de peaje) y A-31 a Albacete, Murcia o Alicante.

El tercer itinerario utiliza autopistas de peaje desde Madrid, tomando la R-4 o la A-4 hasta Ocaña, y luego la AP-36 hasta San Clemente. A partir de ahí, se sigue por la A-43 a Valencia o por la AP-36 y A-31 a Albacete, Murcia o Alicante.

Para la ruta de regreso de Valencia a Madrid, se recomienda tomar la A-3 y, a la altura de Tarancón, la A-40 para enlazar con la A-4 o la R-4 (peaje) hacia Madrid.

Para los que se dirigen a Castellón, el quinto itinerario sugiere tomar la A-2 desde Madrid hasta Alcolea del Pinar, luego la N-211, A-23, N-225 y A-7, y finalmente la AP-7 para llegar a Castellón.

Rutas entre el centro de la península y Andalucía Occidental

Para el trayecto entre Madrid y Andalucía Occidental, hay un par de opciones. Una ruta principal va de Madrid por la A-5 hasta Mérida, enlazando con la A-66 a Sevilla. Desde Sevilla, se puede continuar por la A-49 a Huelva o por la A-4/AP-4 a Cádiz. Una ruta alternativa desde Madrid es por la A-42 o AP-41 (peaje) a Toledo, luego la N-401, A-41 y N-420 a Montoro, donde se toma la A-4 hacia Sevilla o Córdoba. Esta ruta alternativa a través de Ciudad Real puede ser hasta 16 km más corta, pero agrega entre 29 y 44 minutos de tiempo de viaje. Para el retorno, se recomienda tomar la CM-4117, CM-4114 y N-401 para llegar de Valdepeñas a Madrid.

Rutas entre Andalucía Occidental y el norte de la Península

Para los viajeros de Andalucía Occidental con destino a Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y Castilla y León, se recomienda el itinerario a través de la "Ruta de la Plata" (A-66) desde Sevilla. Esta ruta es accesible desde Huelva (por la A-49), Cádiz (por la AP-4/A-4), Málaga (por la A-45 y A-92) y Córdoba (por la N-432). Desde la A-66, se puede llegar a Salamanca para continuar por la A-62 hacia Cantabria, Castilla y León, y el País Vasco, o bien a Benavente para destinos en Asturias y Galicia.

Rutas entre Andalucía Occidental a Aragón y Cataluña

Desde Huelva y Cádiz, se ofrecen dos alternativas principales para llegar a Aragón y Cataluña. La primera es a través de la A-4 hasta Manzanares, luego la A-43 a Atalaya del Cañavate, y la A-3 y A-7 a Valencia. La segunda es por la A-92 a Granada, siguiendo por la A-92N/A-91 y la A-7/AP-7 hasta Valencia. Desde Valencia, ambas rutas continúan por la A-7 hasta Sagunto, donde se puede tomar la A-23 para Aragón o la AP-7 para Cataluña.

Rutas entre Andalucía Oriental, el Levante y el norte peninsular

Para los viajes desde Andalucía Oriental y la zona de Levante hacia Navarra, La Rioja y el País Vasco, la ruta recomendada es tomar la A-23 en Zaragoza. Los conductores de Granada y Almería pueden acceder a esta ruta a través de la A-92/A-92N y la A-7, mientras que los de Murcia, Alicante, Valencia y Castellón pueden usar la A-7/AP-7. Una vez en Zaragoza, se toma la autopista AP-68 para llegar a los destinos del norte.

Rutas entre el Levante y Castilla y León

Para conectar la zona de Levante con Castilla y León, se sugiere una ruta desde Murcia, Alicante, Valencia y Castellón por la A-7 o la AP-7 hasta Sagunto. Desde allí, se toma la A-23 hacia Teruel, la N-211, la A-2 y la A-15 para enlazar con la CL-116 y luego la A-11/N-122. Esta ruta lleva a Aranda de Duero para ir a Burgos o a Valladolid para destinos como León, Zamora y Palencia.