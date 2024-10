Qué decir y hacer cuando una persona de tu entorno tiene Cáncer de Mama

Cuando alguien de tu entorno es diagnosticado con cáncer de mama, puede ser complicado saber cómo actuar o qué decir. El miedo a decir algo inadecuado, junto con la incertidumbre sobre cómo ayudar, puede generar sentimientos de impotencia. Sin embargo, brindar apoyo emocional y práctico puede marcar una gran diferencia para quienes enfrentan esta enfermedad.

El usuario de TikTok @dany.blazquez ha compartido con sus seguidores algunos consejos para saber cómo acompañar a las personas que padezcan cáncer:

El Cáncer es una enfermedad que, por lo general, si te la diagnostican asusta, pero no por padecerlo significa que no tenga cura. Este diagnostico es difícil de asimilar tanto para el paciente como para aquellas personas que le rodean. Y para que este proceso se haga más ameno para ambas partes, no está de más escuchar algunos consejos sobre como lidiar con esta situación.

Una de cada dos personas que nacen hoy en España, será diagnosticada de Cáncer a lo largo de su vida. Y por ello, es muy importante normalizar esta situación. Normalizar los sentimientos que se pueden llegar a sentir al respecto y dejar de negar el sufrimiento que puede traer esta noticia. Como por ejemplo, hablar del Cáncer sin eufemismos.

Otra de las cosas que puede ayudar y hacer sentir mejor a esa persona, es darle cariño, mirarle a los ojos, sonreírle, acariciarle o abrazarle, siempre con su permiso, son detalles que humanizan y fortalecen los vínculos.

Evita dar consejos, en su lugar, hacer preguntas a la persona enferma como ¿Y tú qué piensas?, ¿Cómo te haría sentir? o ¿Qué crees que puede ser mejor? le harán sentir escuchado y validado. Esto hará que se sienta más cómodo y respaldado.

Un punto muy importante es respetar su autonomía, ya que una persona con Cáncer, sigue siendo una persona capaz, con iniciativa, con derechos e identidad propia. Es muy significativo estar ahí durante el proceso, pero siempre y cuando se le de a esa persona el espacio que necesita.

Una opción para levantar el ánimo, es proponerle a esa persona hacer planes que le gusten y le apetezcan. Acompáñale a comer, o a hacer sus tareas, o incluso a una cita médica. Pero siempre respetando sus intereses y recordando que no estás imponiendo tu presencia, sino ofreciendo tu disponibilidad.