¿Qué es el 'grooming'? El método online que debemos conocer para proteger a los menores

En este episodio de la serie Amibox, un contenido de la Fundación Atresmedia, se aborda un tema tan actual como preocupante: elgrooming. El vídeo explica de forma clara qué es este fenómeno.

Este término hace referencia a cuando un adulto se hace pasar por otra persona generalmente por alguien más joven, con el fin de engañar a un menor de edad. El objetivo de estas personas no es otro que ganarse la confianza del menor. Una vez que esta relación se vea reforzada, poco a poco, pueden pedir fotos, vídeos íntimos o incluso proponerle un encuentro en persona con intenciones sospechosas y claramente peligrosas.

Alerta con los perfiles falsos

El grooming no siempre empieza con una amenaza, todo lo contrario, suele comenzar con simpatía, comprensión y halagos. El adulto, escondido tras un perfil falso, puede mostrarse como alguien que comparte tus gustos, tus problemas o incluso tu edad. Y así, lentamente, va construyendo un vínculo emocional que puede parecer real. Pero no lo es, es una trampa.

Aunque pienses que conoces bien a esa persona, que ya lleváis tiempo hablando, que te entiende más que nadie… nunca bajes la guardia. La confianza digital, por muy intensa que parezca, no es garantía de que quien está al otro lado sea quien dice ser. Y menos aún, de que tenga buenas intenciones.

La vigilancia en los menores de edad es esencial

Aceptar como contacto a alguien que no conoces personalmente es abrir una puerta que puede llevarte a situaciones muy graves. Detrás de un perfil encantador puede esconderse un adulto con fines oscuros.

En algunos casos, estos individuos piden imágenes o vídeos íntimos con la excusa de "conocerse mejor", "tener confianza" o incluso "demostrar cariño". Pero no hay excusas válidas. Si alguien, conocido o no, te pide ese tipo de contenido, desconfía. Y lo más importante: no lo envíes nunca.

Enviar ese tipo de material no solo te expone emocional y psicológicamente, sino que puede ser utilizado después para chantajearte, amenazarte o hacerte daño. Algunas víctimas se sienten atrapadas, avergonzadas o incluso culpables, lo que hace que no hablen con nadie por miedo a las consecuencias.

Pero es vital entender que nunca es culpa del menor. La culpa es siempre del adulto que ha manipulado, engañado y utilizado la confianza de alguien vulnerable para su propio beneficio.

¿Cómo hay que actuar en estas situaciones?

Es fundamental que si te ocurre algo así o si sospechas que le puede estar pasando a un amigo o amiga lo cuentes a un adulto de confianza. Puede ser tu madre, tu padre, un profesor, un orientador o cualquier persona adulta que pueda ayudarte. Contarlo no te hace débil, te hace fuerte. Te protege y protege a otras personas que puedan estar en peligro.

Hoy más que nunca, internet es una herramienta maravillosa para aprender, jugar, compartir y descubrir el mundo. Pero también es un espacio donde hay que moverse con precaución. Al igual que en la vida real no hablarías con cualquier desconocido en la calle, tampoco debes confiar ciegamente en quien te escribe por una red social.

Pero antes de que llegue a convertirse en una situación peligrosa, lo más importante esla prevención. Ser consciente de los riesgos, saber identificar las señales de alerta y no tener miedo de pedir ayuda son esenciales para mantenerse a salvo.

Internet puede ser maravilloso, pero sé cauto y no te confíes. Tu seguridad está por encima de cualquier amistad virtual, confía en ti, en tu intuición, y no tengas miedo de hablar. Porque ante el grooming, el silencio solo beneficia al que hace daño. Y tú mereces estar seguro, libre y protegido.