Las razones por las que retiran la nacionalidad española a un marroquí tras concedérsela por ser analfabeto

El 29 de enero de 2023, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) concedió a Pablo Jesús, un marroquí nacido en Bni Hafida y con casa en Sabadell, Barcelona, la nacionalidad española. No obstante, un año después, el Consejo de Ministros acordó el 16 de abril de 2024 que esa cesión dañaba la legalidad vigente y decidió retirarle su nueva nacionalidad.

Esto se debió a que no superó los exámenes que, sí o sí, hay que aprobar pararecibir esta concesión. Tanto las pruebas DELE (conocimiento del español) como el CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España) fueron suspendidas por Pablo Jesús, razón más que suficiente como para el organismo no le diera la nacionalidad.

Una petición de dispensa alegando que era una persona analfabeta

Su solicitud fue presentada el 27 de diciembre de 2021 junto a una petición de dispensa (la otorgación de una excepción) que le permitiera no realizar las pruebas por ser una persona analfabeta. No obstante, la normativa actual exige que la solicitud de dispensa debe ser resuelta antes de comenzar con el procedimiento de la nacionalidad española, salvo en casos como la escolarización en España o tener la ESO. Según la Orden JUS/1018/2022: "No podrá iniciarse la solicitud de nacionalidad española por residencia mientras no se haya resuelto, expresa o presuntamente, la solicitud de dispensa”.

Por ello, la Audiencia Nacional decidió invalidar la resolución que le concedía la nacionalidad española pese al recurso aportado por el abogado de Pablo Jesús. Se estimó, como ya ha sido mencionado, que el otorgamiento no se ajustaba a los requisitos de integración en España. Los tribunales dictaron sentencia anunciaron que "el cumplimiento que exige el artículo 22.4 CC, en la forma en que ha sido legalmente objetivado, demanda acreditar, por quien tiene la carga de ello, que se habían superado las pruebas DELE y CCSE”.

Los trámites para conseguir la nacionalidad española pueden demorarse durante años larazon

Pablo Jesús no completó ningún trámite tras la concesión

Esa legalidad sobre la que "la actuación administrativa debe ajustarse en todo caso" no pareció gustarle a Pablo Jesús, quien en su defensa argumentó que lo correcto era mantener la previa decisión que ya se había tomado y confiar en la administración; todo esto fue rechazado.

Además, el veredicto también dio a conocer que el perjudicado no completó ningún trámite tras las concesión de la nacionalidad española. Ni la inscripción en el Registro Civil, ni el rechazo a su nacionalidad anterior ni tampoco su asistencia al juramento y promeso fueron los ejemplos que se enumeraron en el tribunal.

Requisitos para solicitar la nacionalidad española por residencia

Los requisitos más comunes para obtener la nacionalidad española por residencia son los siguientes. El primero de todos es el tiempo de residencia legal en España que, por norma general, está establecido en unos 10 años salvo excepciones.

Así es el examen para conseguir la nacionalidad española: ¿lo aprobarías? Pixabay

La buena conducta cívica también es una obligación, por lo que no tener antecedentes ni tampoco deudas será muy importante. En cuanto a la documentación necesaria, entran en escena el NIE, el pasaporte o diversos certificados como el de nacimiento, antecedentes penales o empadronamiento.