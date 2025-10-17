Regar tus plantas una vez a la semana es un error: este experto explica por qué

Hay gestos que se convierten en rutina sin que nos demos cuenta. Cada semana quizá los domingos por la mañana o los miércoles por la tarde, toca revisar las plantas, mirar si hay hojas nuevas...y regarlas. Es una costumbre casi automática, heredada del hábito de cuidarlas con una periodicidad fija, como si el calendario supiera mejor que la propia planta lo que necesita.

En muchos hogares, esta escena se repite con disciplina, agua al poto, agua al ficus, agua a ese cactus que parece que no cambia nunca. Todo parece estar en orden, pero al cabo del tiempo, algo empieza a ir mal. Hojas que amarillean, tierra que huele raro, raíces que asoman y están blandas ¿Por qué pasa si la he estado regando?

¿ Por qué es un error el riego semanal?

Según un experto, el error está justo ahí, en esa repetición automatizada que impide que miremos lo que la planta realmente necesita. "El riego semanal es uno de los errores que más plantas se ha cargado" advierte. Y no es porque regarlas sea malo.

Cada planta necesita agua a un ritmo distinto. Y no solo influye la especie, también el tipo de maceta, la tierra, la luz que recibe o la época del año. Pero se sigue marcando por agenda y el problema es que el calendario no sabe si esa semana ha hecho más sol, si la tierra sigue húmeda o si la planta acaba de ser trasplantada

El exceso de agua es una amenaza silenciosa

"El riego por inercia es el inicio del problema" señala el especialista. A veces el daño no se ve al principio pero llega con fuerza durante los cambios de estación o después de un trasplante cuando la hoja está más sensible.

Para evitar errores, hay diferentes pasos que debes seguir:

La observación de la hojas ¿están caídas, flácidas o amarillas?

Mirar en el peso de la maceta, si está muy ligera probablemente necesita agua. Si aún pesa y la tierra se nota húmeda, es mejor esperar.

¿ Cada cuánto hay que regar las plantas?

Como es lógico, cada planta es diferente por lo que las necesidades de riego van a variar de un caso a otro.

Si son plantas de zonas secas, debes tener cuidado de no regarlas demasiado. Lo mismo sucede con los bulbos. Pero en general no más de una vez por semana.

En el caso de las plantas tropicales, es necesario que se encuentren en condiciones de humedad constante, tanto en ambiente como en el sustrato

Y en el punto intermedio se encuentran aquellas plantas que necesitan riego constante, pero por goteo, ya que, de lo contrario, sus hojas pueden presentar hongos.

Otra cosa a tener en cuenta es que, cuanto más joven sea una planta, más agua va a necesitar, ya que se encuentra en proceso de crecimiento

Regar una vez a la semana no es una regla de oro, sino un hábito que deberíamos cuestionar. Cada planta habla su propio idioma, y aprender a entenderlo puede ser la diferencia entre verla crecer o verla marchitarse.