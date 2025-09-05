Roban poecelana china de un museo francés por valor de más de seis millones de euros

El Museo Nacional Adrien-Dubouché de Limoges (Alto Vienne), especializado en porcelana, ha sido objeto de un asalto. Tres piezas clasificadas como "tesoros nacionales" fueron robadas, con un valor estimado de más de 6,5 millones de euros, según informó la fiscalía, confirmando información de "Paris Match".

Los ladrones rompieron una ventana en la fachada del edificio para acceder a la galería histórica y robar las obras. El museo declaró que ninguno de los agentes de seguridad presentes resultó herido. Los objetos robados eran dos platos de porcelana china de especial importancia de la fábrica de Jingdezhen, con decoración azul y blanca que datan de los siglos XIV y XV (...), así como un jarrón, también de porcelana china, descrito como del siglo XVIII, por un valor total asegurado superior a 6,5 ​​millones de euros. La fiscal de Limoges, Émilie Abrantes, también mencionó dos bandejas chinas con un valor superior a seis millones de euros, así como un jarrón cuya tasación aún no se ha confirmado.

Los guardias del museo dieron la alarma rápidamente, pero que, a pesar de la rapidez de la intervención policial, los autores ya habían huido. La fiscalía de Limoges abrió inmediatamente una investigación sobre el delito, por robo agravado de bienes culturales expuestos en un museo francés, cometido en grupo y con daños.

La investigación ha sido confiada a los servicios de la División de Delincuencia Organizada y Especializada (DCOS) del Servicio Interdepartamental de la Policía Judicial (SIPJ) de Limoges, en colaboración con la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC). Según el magistrado, se están llevando a cabo investigaciones policiales técnicas y científicas, así como la explotación de imágenes de videovigilancia del museo y de la ciudad. Según "Paris Match", las piezas robadas pertenecen a un coleccionista privado y fueron presentadas como parte de una exposición temporal.