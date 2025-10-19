Salen a dar un paseo… y descubren un arsenal sumergido en un estanque

Lo que parecía una tranquila tarde de otoño en la localidad francesa de Ligny, cerca de Orléans, se convirtió en una escena digna de una novela negra. El sábado 27 de septiembre, Laurent Rolleri, residente de la zona y aficionado a la pesca con imanes, caminaba junto al estanque comunitario cuando divisó una figura metálica de gran tamaño bajo el agua cristalina.

Intrigado, Rolleri regresó con su equipo, pero al comprobar que no podía extraer el objeto por sí solo, alertó a las autoridades. Lo que siguió fue una operación conjunta entre la policía local, el teniente de alcalde Bernard Van Hille y un tractor municipal. Con esfuerzo, lograron sacar lo que resultó ser un armario blindado de almacenamiento de armas.

Durante la extracción, el mueble se deformó y se abrió parcialmente, revelando un contenido alarmante: cerca de diez armas de fuego, entre fusiles, escopetas y una gran cantidad de munición. La gendarmería francesa incautó el arsenal y comenzó una investigación para rastrear su origen.

El hallazgo ha generado preocupación entre los vecinos, que frecuentan el estanque para actividades recreativas. Las autoridades han reforzado la vigilancia y anunciado una inspección más amplia del fondo del estanque, sin descartar que pueda haber más objetos ocultos.

Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis: desde una posible actividad criminal encubierta hasta el intento de deshacerse de pruebas. Lo que comenzó como un paseo otoñal en Francia terminó en un descubrimiento que ha sacudido a toda la comunidad