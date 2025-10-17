Un joven de 19 años se pierde en la selva y reaparece 10 días después en un templo budista tras sobrevivir comiendo insectos

Lawrence Stallard Honour, un joven británico de 19 años, ha sido encontrado con vida tras pasar diez días desaparecido en la selva tailandesa. El adolescente fue hallado el pasado domingo en el aislado templo budista Wat Tham Sawan Bandan, ubicado en la provincia de Kanchanaburi, tras sobrevivir en condiciones extremas alimentándose de insectos y corteza de árbol.

La desaparición fue denunciada por su madre, Gulnara, de origen tailandés-ruso, quien alertó a las autoridades tras detectar actividad sospechosa en la cuenta de correo electrónico de su hijo, vinculada al distrito de Sangkhla Buri. Stallard Honour había sido visto por última vez el 27 de septiembre saliendo de un complejo turístico en esa zona, según imágenes de CCTV.

La policía local, bajo la orden del gobernador Athisan Intara, desplegó una operación de búsqueda a gran escala. Durante el proceso, se descubrió que el joven había intentado cruzar ilegalmente la frontera hacia Myanmar, lo que obligó a las autoridades a escoltarlo de regreso en autobús. Posteriormente, fue llevado a un resort donde no pudo registrarse por falta de dinero, y desapareció al caer la noche tras adentrarse en el bosque.

Diez días después, fue encontrado debilitado pero consciente en el templo budista. Actualmente se encuentra hospitalizado y ha sido reunido con sus padres. Se espera que pueda regresar a casa en los próximos días.