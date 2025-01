El secador de Aldi que seca, alisa y riza por solo 30 euros

Dentro del mundo de la belleza, hay una gran cantidad de marcas que destacan especialmente por su historia, su fama o sus funciones. Para sorpresa de muchos, Dyson, una marca de aspiradoras, se logró colar en el mundo de los secadores de pelo apoyándose en su tecnología de motores y añadiendo tecnología punta. Pero ahora le ha salido un competidor: el propio Lidl.

Hoy en día, Dyson Supersonic es uno de los secadores de pelo más deseados del mundo y un modelo que usan muchísimos profesionales. ¿Cuántas veces has soñado con tener la exitosa Dyson? El secador que ha levantado pasiones entre todas las mujeres sigue siendo el deseo de muchas, pero tiene un gran inconveniente: su precio.

Es por ello que varias marcas están lanzando al mercado clones más económicos de este producto todo en uno. Aldi no se ha quedado atrás y ofrece un secador que alisa, riza y seca por solo 30 euros y que está disponible en todos sus puntos de venta (si no se han agotado ya).

El clon de la Dyson llega a Aldi

"¿Alisar, rizar o dar volumen? Con el secador de pelo de ALDI más viral lo tienes todo en un solo aparato, gracias a sus 5 cabezales intercambiables. Olvídate de complicaciones y prepárate para lucir pelazo fácil y rápido, evitando dañar el pelo con excesivo calor", así describe la cadena el funcionamiento de su nuevo producto.

El secador tiene una potencia de 1000W. Sus cinco cabezales permiten resultados distintos:

Cabezal secador . Seca rápidamente el cabello antes de empezar a peinarlo.

. Seca rápidamente el cabello antes de empezar a peinarlo. Cepillo alisador . Perfecto para secar, desenredar y dar volumen en un solo paso.

. Perfecto para secar, desenredar y dar volumen en un solo paso. Cepillo redondo para volumen . Desenreda y peina mientras masajea el cuero cabelludo, creando rizos suaves y naturales.

. Desenreda y peina mientras masajea el cuero cabelludo, creando rizos suaves y naturales. Moldeadores en dos direcciones. Riza tu cabello mechón a mechón con dos sentidos de rotación para un acabado impecable.

Este producto está disponible en tres colores y lleva el estuche incluido.

¿El secador tiene función de aire frío?

Este secador de ALDI no cuenta específicamente con una función de aire frío, pero ofrece 3 ajustes de temperatura que permiten adaptarse a las necesidades de secado y peinado:

(1) Temperatura normal para un secado y peinado suaves

para un secado y peinado suaves (2) Temperatura moderada para un secado y peinado intensos

para un secado y peinado intensos (3) Máxima temperatura para un secado y peinado más rápidos

¿Quema el pelo?

Desde ALDI, niegan que este producto queme el pelo: "Recomendamos no aplicar el accesorio en el mismo mechón durante demasiado tiempo para no dañar el pelo. Cuando se utiliza por primera vez, el aparato puede emitir un ligero humo y olor a quemado. Esto se debe a que se trata de un aparato nuevo. Desaparecerá al cabo de unos minutos. Esto no es en absoluto un signo de mal funcionamiento y no causará ningún problema".

¿Cómo se usan los accesorios para rizar el pelo o hacer ondas?

Primero, debes preparar el cabello desenredándolo para suavizarlo. Luego, toma un mechón de pelo y colócalo en las puntas del accesorio, el cual tiene dos sentidos de rotación para que puedas elegir la dirección del rizo. El mechón se enrollará automáticamente alrededor del rizador.

Después, desliza lentamente el rizador hacia la parte que deseas rizar y espera unos segundos para que el calor fije la forma del rizo. Finalmente, retira el rizador y el mechón quedará rizado. Repite este proceso con el resto del cabello hasta obtener el estilo deseado.