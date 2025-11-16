Secuestran a un joyero y su pareja y les roban más de un millón de euros en su taller de Francia

Un joyero y su pareja fueron tomados como rehenes en su domicilio en Bélgica por cuatro hombres armados, antes de ser trasladados por la fuerza al taller de la víctima en Roubaix, al norte de Francia. Los asaltantes robaron un importante botín de joyas y diamantes, con un valor potencial de hasta un millón de euros. Los investigadores intentan reconstruir la secuencia exacta de los hechos en esta operación meticulosamente planeada.

El joyero de 68 años y su pareja de 69 fueron tomados como rehenes en su domicilio belga por varios asaltantes enmascarados, armados y bien organizados, según indican medios galos.

Los asaltantes trasladaron a las víctimas, que fueron sometidas a violencia, al taller del hombre en Roubaix. Allí robaron numerosas joyas, cuyo valor se estima entre 500.000 y un millón de euros.

Los investigadores se centran en tratar de identificar a los autores, que deben partenecer a una de las bandas organizadas dedicadas a este ipo de rodos, ya que actuaron milimétricamente de acuerdo con un plan establecido, lo que demuestra que no era la primera vez que cometían este tipo de delitos.