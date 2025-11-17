Según un cerrajero, el error más común que cometen los ladrones con nuestra puerta principal es este

La mayoría de los robos en viviendas no requieren técnicas sofisticadas ni herramientas especiales. Según un estudio de ADT, los ladrones suelen aprovechar fallos simples pero críticos en la seguridad del hogar, principalmente relacionados con las entradas principales.

Los puntos de acceso preferidos por los ladrones según el estudio son: un 34% la puerta principal, un 23% las ventanas abiertas o sin seguro y un 22% la puerta trasera.

Estos accesos suelen quedar desprotegidos debido a la negligencia de los propietarios, quienes no cierran adecuadamente o no refuerzan sus puntos de entrada con cerraduras y mecanismos apropiados. Además, las ventanas sin asegurar -especialmente las que pueden romperse con facilidad o están ubicadas en la planta baja- representan un foco de vulnerabilidad.

El error común que facilita el trabajo de los ladrones

Un cerrajero profesional, Jonny, empleado de un servicio de cerrajería en Chesire, Inglaterra, publica en su cuenta de TikTok un error frecuente que encuentra al atender a clientes: cilindros de cerradura que sobresalen demasiado de la puerta.

En el vídeo, el cerrajero explicaba que tras acudir al domicilio de un cliente para cambiar un cerradura de doble llave por una de pomo giratorio, notó que el cilindro sobresalía unos 10 milímetros, una medida que, aunque parece menor, supone un riesgo enorme ya que según explicó Jonny: "Cualquiera puede comprar una ganzúa por internet o incluso usar unos alicates". Este pequeño detalle convierte la puerta principal o trasera en un acceso extremadamente vulnerable.

¿Qué tipo de cerradura es más segura?

El experto detalló que la clave está en el cilindro de la cerradura quede al ras y en contacto con la manija. Esto evita que pueda ser agarrado o manipulador desde el exterior.

También mostró la diferencia entre una cerradura convencional y una cerradura antipalanca:

La cerradura clásica tiene un diseño liso

La cerradura se seguridad, en cambio, incluye una línea central: se trata de un punto de rotura controlada

"Si alguien intenta forzarla, se romperá aquí y mantendrá su puerta segura", explicó el cerrajero.

Este tipo de cerraduras modernas son antipalanca, antiganzúa, antitirón y antitaladro lo que las convierte en una mejora sencilla pero altamente efectiva para reforzar la seguridad del hogar

Cerradura antipalanca La Razón

Qué no debe faltar

La ausencia de medidas de seguridad integradas, como cerraduras robustas, iluminación exterior con sensores o alarmas funcionales, incrementa considerablemente el riesgo de intrusión. Incluso la simple presencia de sistemas falsos o defectuosos no despista a los ladrones