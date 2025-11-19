Seis años de cárcel por agresión sexual a una hijastra con discapacidad

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a seis años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial a un hombre que abusó de la hija de su entonces pareja, una joven con una discapacidad del 85 %. Los hechos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2023 en una vivienda de Pamplona.

El procesado, de 41 años, fue condenado como autor de un delito continuado de agresión sexual. Además de la pena de cárcel, tendrá prohibido comunicarse con la víctima o acercarse a menos de 200 metros durante ocho años. A ello se suma una medida de libertad vigilada, que deberá cumplir tras su paso por prisión, también de ocho años. Asimismo, deberá indemnizar a la joven con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución, el hombre mantenía una relación sentimental con la madre de la víctima y convivía con ella desde abril de 2023. Entre septiembre y octubre, la hija mayor, de 20 años y con un 85 % de discapacidad -incluyendo retraso mental moderado, pérdida de visión en un ojo y problemas neuromusculares derivados de epilepsia- se trasladó a vivir al domicilio.

Durante este periodo, el tribunal considera probado que el encausado se aprovechó de la discapacidad de la víctima para realizar tocamientos sexuales. La defensa recurrió la sentencia inicial solicitando la absolución, pero tanto la Fiscalía como la acusación particular abogaron por la confirmación de la misma..

El TSJN ratifica ahora el fallo de la Audiencia Provincial, al considerar verosímil el testimonio de la víctima y validar el informe de la psicóloga forense que respaldó su declaración.