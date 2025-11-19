Este joven ha encontrado el truco definitivo para callar a sus vecinos cuando hacen ruido y su técnica se ha hecho viral

La convivencia no es fácil. Vivir en un piso en ocasiones puede convertirse en una pesadilla si los vecinos no son tranquilos, y en España no nos caracterizamos por serlo precisamente. Tener vecinos ruidosos es quizás la peor de las noticias que puede llevarse alguien cuando llega a una nueva vivienda, y los métodos para solucionarlo, además de ser escasos, no suelen funcionar.

Un chico llamado Jack (@jackcoopxr en Instagram) se ha hecho viral mostrando su ingeniosa técnica para hacer que sus vecinos ruidosos dejen de molestar. se trata de un truco sencillo, eficaz y nada agresivo, de ahí que muchos hayan decidido copiarle la idea.

¿Cómo hacer que tus vecinos ruidosos dejen de serlo?

Este creador de contenido australiano es famoso por subir contenido gracioso e ingenioso. En una de sus últimas publicaciones, que supera los 200.000 'me gustas' en Instagram, el joven muestra su curiosa forma de conseguir que sus vecinos se callen. "A veces, cuando mis vecinos hacen mucho ruido finjo que tengo un perro y ladro cada vez que hablan para que piensen que lo hace por su culpa y se callan", explicaba en el texto que acompaña al vídeo viral.

Reacciones de usuarios

Como era de esperar ante la viralidad de la publicación, las reacciones de usuarios no han tardado en llegar. Hay quienes comentaban el nombre ficticio del perro fantasma, a quien el dueño decidió llamar Sashimi, como el plato típico japonés. Otros recreaban con mucho humor la conversación de los vecinos: "Amor, el vecino está fingiendo ser un perro otra vez. Vamos a callarnos", decía uno que suma más de 60.000 likes.

¿Qué dice la ley sobre los vecinos ruidosos?

Cuando los ruidos de los vecinos se convierten en una molestia diaria y no hay perro ficticio que los frene, la ley ofrece distintas vías para proteger el derecho al descanso. El primer paso siempre es intentar una solución amistosa: comunicar el problema directamente al vecino o, si existe, a la comunidad de propietarios o al administrador de la finca.

Muchas veces, una advertencia formal o una mediación vecinal puede resolver la situación sin necesidad de acudir a instancias superiores. Cuando el diálogo no funciona, es recomendable comenzar a recopilar pruebas: grabaciones del ruido, partes de incidencias, mensajes y, especialmente, avisos a la Policía Local para que levante acta. Estos documentos serán clave si el conflicto escala.

Si el ruido supera los límites permitidos por las ordenanzas municipales o es reiterado, la persona afectada puede presentar una denuncia ante el ayuntamiento, que podrá iniciar un expediente sancionador e incluso ordenar medidas correctoras. En casos graves y continuados, también es posible acudir a la vía civil para reclamar la cesación de la actividad molesta y solicitar indemnización por daños y perjuicios, o incluso a la vía penal si el ruido resulta especialmente perjudicial para la salud. Con estas herramientas legales, los vecinos afectados no están desprotegidos y pueden actuar frente a situaciones de convivencia insoportables.