Los seminaristas en las diócesis españolas son 1.036, 80 más que el curso pasado

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aplaudido el repunte del número de aspirantes a sacerdote que hay en los seminarios de las diócesis españolas, que este curso asciende a 1.036, lo que significa que hay 80 más que el curso anterior (956).

"Cada uno de los seminaristas son una razón para la esperanza", indicó el director del secretariado de la subcomisión para los seminarios de la CEE, Florentino Pérez, durante la reciente presentación de la campaña para el Día del Seminario, que se celebra este domingo. La iniciativa tiene como lema 'Sembradores de esperanza', elegido "en clara referencia al año jubilar convocado por Francisco", explicó.

Aún así, la 'cantera' de sacerdotes tiene 700 aspirantes menos que en el curso 2001-2002, y Pérez fue prudente para saber si "realmente ha cambiado la tendencia" o es "algo puntual". "Necesitaremos tiempo", emplazó, reconociendo que "desde 2017" ha habido "un bajón" en el número de vocaciones al sacerdocio.

Por ello, los obispos españoles trabajan en un nuevo modelo para los seminarios que ya está dejando ver algunos "pasos significativos", como un seminario interdiocesano en Galicia, que une tres diócesis; que los seminaristas de las diócesis de Madrid y Alcalá compartan espacio en la primera etapa formativa; u otras iniciativas impulsadas en las Iglesias de Pamplona, Sigüenza o las diócesis catalanas. Todo ello, dijo, tiene "una meta": "Crecer en la calidad de la formación que tiene que ver mucho con el número, con contar con comunidades formativas suficientes".

Con esta campaña, enmarcada en torno a la celebración de la festividad de San José (19 de marzo) se busca "visibilizar cómo el ministerio sacerdotal hace frente a esas razones para la desesperanza", que el Episcopado detecta en "la conectividad que facilitan las tecnologías pero que provocan el aislamiento del presente, la soledad que a veces se vive en medio de la multitud y el dolor que provoca el sufrimiento y la injusticia".

En este contexto social, 15.285 sacerdotes católicos desempeñan su misión, que se basa en un "compromiso" como "generadores de esperanza", "porque el sacerdote aporta sentido a las vidas de las personas y busca respuesta a los problemas que preocupan".

82 SEMINARIOS

"Su motivación es la propia experiencia de haberse encontrado con Cristo y sentirse llamado a ser esperanza en este mundo", añadió Pérez, en referencia a los 1.036 seminaristas que se forman en los seminarios de las diócesis españolas en este curso 2024-2025. Estudian en 82 seminarios que hay en España, reunidos en 57 comunidades formativas, y su formación se prolonga 7 y 9 años en varias etapas.

Los sacerdotes impulsan las Cáritas parroquiales, visitan a enfermos, actúan como voluntarios en el ámbito asistencial y sanitario y son referentes en el ámbito rural. De hecho, la CEE subrayó que hay más de 11.000 parroquias en el ámbito rural.

Un ejemplo de sacerdote en el ámbito rural es Javier Prieto, que explicó durante el acto cómo ha sido su experiencia con sacerdote con apenas dos semanas de ministerio. "Nuestro mayor reto es vivir nosotros la esperanza y transmitirla a las demás", dijo, en una diócesis de la que "hay gente que no sitúa en el mapa", con población muy envejecida y jóvenes apartados de la fe. En apenas dos semanas desde su ordenación, dijo ha tenido "pocas confesiones" pero ya ha llegado a una conclusión. "He tenido es que la gente necesita que le escuche, que les alivies, les consueles, porque no tenemos hábito de conversaciones largas y profundas", dijo este sacerdote que cree que su papel tienen que ser "coherente con su vocación".