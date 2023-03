Eclosión de bodas en el primer año pospandemia

Demetrio y Mari se dieron el “sí quiero” hace 64 años. A pesar de los años, de sus diferentes caracteres, de los altibajos económicos, de los problemas típicos y atípicos de la convivencia, y de sus respectivos achaques de salud, siempre supieron encontrar la manera de amarse y apoyarse mutuamente. De hecho, llegaron a constituir el máximo exponente de que un gran matrimonio no se produce cuando la pareja perfecta se une, sino cuando una persona imperfecta aprende a disfrutar de las diferencias del otra.

Historias como esta inspiran a miles de parejas que aspiran, con nervios y entusiasmo, a compartir alegrías y tristezas hasta que la muerte les separe. Miles. Para ser más concretos, según la Asociación de Profesionales de Bodas (APBE), en 2022 fueron, aproximadamente, 189.000 parejas. Este dato confirma la tendencia al alza que se venía experimentando desde el año 2020. Y es que, parte de los enlaces celebrados durante los dos últimos años fueron proyectos que se pospusieron debido al confinamiento o a las medidas de aforo limitado que se establecieron debido a la pandemia. “La crisis sanitaria de la Covid-19 propició un descenso muy considerable de bodas y, las pocas que se celebraban, contaban con un número muy limitado de comensales. Pero este último año hemos percibido una drástica recuperación: han vuelto las grandes bodas”, asegura Javier García Martínez, director del Restaurante Martínez Paiva.

De esta misma opinión es Marc Liz, CEO de The Wedding Market. “A raíz de la Covid-19 hubo un cambio de paradigma. Nos dimos cuenta de que la vida es el presente y que no podemos dejar de celebrar nada y menos cosas tan importantes como unir el camino de dos personas e iniciar una nueva etapa juntos. Y esto, compartido con toda la gente a la que quieres y forma parte de tu vida, es precioso”, indica. Ambos prevén que durante el año 2023 se seguirá esta misma línea de evolución.

Este cambio de paradigma no solo ha afectado al número de personas que se animan a contraer matrimonio. También ha traído nuevas tendencias a la hora de organizar este gran proyecto. “Los eventos nupciales han ido evolucionando hasta tal punto que las celebraciones íntimas han pasado a un segundo plano. Actualmente, lo más importante es la espectacularidad y decoración de la boda, es decir, crear experiencias únicas y reseñables en la memoria. La personalización y la originalidad han llegado para quedarse. Precisamente, ser único es lo que va a primar en las bodas del 2023”, prevé García Martínez. Y añade: “No han sido pocas las celebraciones en las que hemos contado con tatuadores en la fiesta de la boda, algo que nos lleva de nuevo a la querencia de dejar un recuerdo del evento en los invitados. En este caso, uno bastante permanente”.

Conseguir ser único es, hoy en día, una tarea sencilla. Para acceder a ideas en las que inspirarse, los novios cuentan con una herramienta clave: las redes sociales. Los expertos reconocen que estas, han tenido un impacto significativo en la industria de bodas y le atribuyen una especial relevancia a los influencers. Estos constituyen una importante referencia a la hora elegir el vestido de novia o de planificar y diseñar la decoración, elegir destinos de luna de miel o, incluso, establecer el formato a través del cual se comparte y se documenta el evento. Proporcionan recomendaciones de todo, desde fotógrafos hasta lugares y proveedores. “Influencers y Wedding planners son una gran inspiración: comunican mucho y muy bien sobre todos los aspectos de la boda. Una boda es algo muy visual por lo que es muy agradable de consumir contenido digital e inspirarte”, aplauden desde The Wedding Market.

Sin embargo, las redes sociales también pueden ser las responsables que los novios se abrumen o frustren. “Las bodas publicadas en determinadas revistas y redes sociales generan una elevada expectativa. Ante esto, hay que tener en cuenta que ese tipo de bodas que, efectivamente son preciosas y están milimétricamente cuidadas, son solo eso: bodas aspiracionales de las que podemos extraer alguna idea bonita que sí podemos trasladar a nuestra propia celebración. Los invitados, en realidad, lo que esperan es sentirse parte de nuestra historia y ver a los novios felices por haberles acompañado”, comenta Ana García-Gayoso Lorenzo, autora del libro “Manual para organizar una boda perfecta sin saltarse una sola norma de protocolo”.

Tendencias 2023

Una de las modas actuales en bodas es convertir la fiesta en la parte principal del evento. Los expertos señalan que se está dando una mayor preponderancia a la parte del cóctel y barra libre con respecto a lo que es el banquete. “Los novios intentan que el banquete dure lo mínimo posible. Quieren que su boda se recuerde por lo bien que se lo han pasado los invitados”, indica el CEO de The Wedding Market. Esta tendencia, como apunta Javier García Martínez, también permite ser sostenibles: “Los novios valoran el hecho de que consigamos conjugar la atmósfera única del mundo del vino con la mejor cocina de mercado. Pero, cada vez más parejas se muestran preocupados por optimizar al máximo los menús y los cócteles para evitar el desperdicio de comida, algo de lo que nos sentimos orgullosos porque, desde nuestro restaurante, siempre hemos buscado sacar provecho a toda la materia prima de la que disponemos. Nuestras influencias “modernist cuisine” nos permiten sacar el máximo rendimiento del producto”, asegura.

Los novios también han empezado a apostar por lo artesanal e, incluso, son partícipes del proceso de creación de joyas, vestidos, papelería… “El algodón y el lino en colores naturales, jarrones de cerámica, mezclar colores neutros con diferentes texturas. La sostenibilidad y los materiales naturales priman en las últimas tendencias de bodas”, menciona Marc Liz.

La naturaleza también gana adeptos. “Montaña y playa, siguen siendo opciones muy cotizadas. Ver el mar mientras celebras este gran día o estar rodeados de árboles es algo precioso y hace que la experiencia sea increíble”, continúa. En cuanto a las flores, “se llevan las composiciones desestructuradas con mucho ramaje y las gamas cromáticas de verdes en varios tonos. Paisajes naturales, sin artificios ni colores demasiado llamativos”, añaden desde The Wedding Market.

Una boda perfecta

Para los expertos, los ingredientes secretos para organizar una boda perfecta son, en primer lugar, la actitud y la determinación de los novios. “Es importante que los novios no pierdan de vista durante los preparativos que lo más importante es con quién se casan, no cuándo ni cómo. Hay que repetirse como un mantra que el fondo siempre es más importante que la forma”, comenta Ana García-Gayoso Lorenzo. Según la escritora, otros consejos más operativos y funcionales podrían ser: contratar a un videógrafo, pues es un legado maravilloso y ultravalioso que aumenta su valor según pasan los años; realizar la pertinente prueba de menú antes de contratar a un catering; no regalar 6 o 7 ramos de novia, pues cuantos más ramos regalamos, menos valor tienen individualmente; y ¡que no se casen en agosto! El descanso personal y familiar de nuestros amigos no tiene por qué venir condicionado por la celebración de una boda.

Desde The Wedding Market aportan otro consejo: ser. “La organización de una boda es un gran proyecto. Si sabes muy bien lo que quieres, has de ir con antelación (18-12 meses mínimo) para poder elegir la fecha y los proveedores que te gustan”, destacan. Y añaden: “Nosotros siempre recomendamos intentar que una semana antes esté todo cerrado y se pueda descansar y disfrutar de los días previos, ya que vale la pena, llegar al día de la boda con la tranquilidad y seguridad que todo está listo”.