Terror en Alemania: un hombre se coló en una residencia y abusó de cuatro mujeres con demencia

La comunidad de Löhne, en Renania del Norte-Westfalia, se encuentra conmocionada tras un ataque sexual nocturno en el centro de mayores St. Laurentius, donde un individuo desconocido accedió a las instalaciones y abusó de varias residentes vulnerables. La Fiscalía y la Brigada de Investigación Criminal han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y dar con el autor.

Las víctimas son cuatro mujeres de entre 89 y 96 años, todas con diagnóstico de demencia, lo que complica la obtención de testimonios directos. El ataque ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, y fue descubierto por una empleada del centro, quien alertó de inmediato a las autoridades tras encontrar a las residentes en estado de alteración.

La policía de Herford ha desplegado un operativo que incluye registro del edificio, batidas en los alrededores y análisis de grabaciones y testigos. Una de las hipótesis apunta a que el agresor pudo haber accedido por una puerta sin cerrar en la planta baja. Algunos testigos habrían observado movimientos sospechosos en la zona durante la franja horaria del ataque.

Los especialistas forenses han recogido muestras de ropa de cama y prendas de las víctimas para analizar posibles rastros genéticos que permitan identificar al agresor. La investigación sigue abierta y no se descarta que haya más implicados.

La policía ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía: cualquier persona que haya visto o escuchado algo inusual cerca del geriátrico St. Laurentius esa noche puede aportar información clave. El número habilitado para colaborar es el 05221 / 8880, y se insiste en que incluso el dato más pequeño puede ser decisivo.

El centro residencial está colaborando plenamente con las autoridades y se estudian medidas adicionales de seguridad para proteger a los residentes. Los familiares de las víctimas están recibiendo apoyo psicológico para afrontar el impacto de este grave suceso. La investigación continúa, mientras la comunidad exige justicia y garantías para evitar que algo así vuelva a ocurrir.