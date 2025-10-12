Tres personas resultan heridas tras un tiroteo en una casa de apuestas en Alemania

La ciudad de Giessen, en el estado alemán de Hesse, fue escenario de un tiroteo que dejó al menos tres personas heridas este sábado de octubre por la tarde. El incidente ocurrió poco después de las 15:00 horas, en el interior de una casa de apuestas ubicada en la plaza del mercado, una zona céntrica y concurrida de la ciudad. Según informaron medios locales y la agencia DPA, el atacante abrió fuego contra los presentes y logró huir a pie, lo que desencadenó una intensa operación policial.

Las autoridades acordonaron rápidamente la zona y desplegaron un operativo de búsqueda para localizar al sospechoso, cuya identidad y motivaciones aún no han sido reveladas. A pesar del pánico inicial, la policía aseguró que no existía una amenaza continua para la población general. Las fuerzas del orden están revisando las grabaciones de cámaras de seguridad y recabando testimonios de testigos para esclarecer los hechos.

El ataque ha generado preocupación entre los residentes de Giessen. Testigos presenciales describieron escenas de caos y miedo, con personas buscando refugio o intentando auxiliar a los heridos. Algunos vecinos también expresaron sus dudas sobre la seguridad en espacios públicos, especialmente en lugares de alta afluencia.

Las circunstancias del ataque aún se desconocen. "No hay víctimas mortales", declaró un portavoz. "No puedo comentar sobre la gravedad de las lesiones en este momento". Sin embargo, según BILD, las víctimas recibieron disparos en las extremidades. A las 19:50, cuatro horas y media después del incidente, el sospechoso fue arrestado, según la policía. El portavoz policial declaró: "Estábamos en el lugar con un gran número de agentes". Según el medio alemán, la policía conoce al presunto tirador, además de señalar que ya no había peligro para la población.

Este suceso se suma a una serie de incidentes violentos que han reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en Alemania. Aunque las autoridades no han vinculado el ataque a un acto terrorista, el incidente ha elevado la tensión en la región. Las autoridades han prometido reforzar la vigilancia en zonas públicas y revisar los protocolos de seguridad para prevenir futuros incidentes similares.