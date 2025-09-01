Los turistas rusos invaden Marruecos y se olvidan de Turquía

Marruecos se perfila como el destinoturístico más interesante para los viajeros rusos en 2025, con un espectacular aumento del 70% en las ventas de billetes de avión en comparación con el año pasado, según Aviasales, una de las agencias de viajes en línea más grandes de Rusia.

Dominado durante mucho tiempo por Turquía y sus paquetes todo incluido, el panorama vacacional ruso está cambiando: el aumento de precios en Antalya y Marmaris impulsa a los turistas a buscar alternativas más auténticas. Marruecos se perfila como una estrella emergente, combina cultura, historia y paisajes impresionantes, desde el Sahara hasta la cordillera del Atlas, se felicitan medios magrebíes

Las aerolíneas siguen el ejemplo: añaden nuevos vuelos directos entre Moscú, San Petersburgo y ciudades marroquíes como Marrakech y Casablanca, impulsan los aeropuertos y revitalizan el sector turístico local. Hoteles, riads, restaurantes y guías turísticos experimentan un fuerte aumento de la demanda, y algunos ofrecen servicios a medida para los visitantes rusos: menús especiales, guías rusoparlantes y experiencias en el desierto a medida.

En 2024, Marruecos ya había batido récords al recibir a 17,4 millones de visitantes internacionales, superando así sus objetivos bienales. Marrakech atrajo a casi cuatro millones de turistas, confirmando su estatus como un destino turístico cultural de primer nivel a nivel mundial, agregan