Una mujer mata a su hijastra de once años echándole veneno para ratas a un helado

El Tribunal Superior de Sudáfrica en Mbombela condenó el este jueves a Clara Masinga, ciudadana mozambiqueña de 37 años, a 23 años de prisión directa por el asesinato premeditado de su hijastra, Jennifer Gumbi, de 11 años. Según el comunicado de la NPA, Masinga se declaró culpable y firmó un acuerdo de sentencia conforme a la Sección 105A del Código Penal sudafricano.

El 21 de marzo de 2015, Masinga envió a una amiga de la niña a buscarla y luego la convenció de acompañarla a su casa con el pretexto de que alguien quería comprarle ropa. Una vez allí, Masinga compró helado y veneno para ratas (Rattex), lo trituró y lo mezcló con el postre. Jennifer murió tras ingerirlo, y su cuerpo fue hallado en una zanja cerca del río Mlumati.

En su declaración de culpabilidad, Masinga admitió que su intención era perjudicar a la madre biológica de la niña. El fiscal Senzo Zindela argumentó que el crimen fue agravado por el hecho de que la acusada actuó bajo influencia de otra persona y que incluso vertió agua hirviendo sobre el cuerpo para asegurar la muerte.

El juez Vukeya condenó el crimen como parte de una preocupante tendencia de violencia doméstica y asesinatos de mujeres y niños en Sudáfrica. Aunque reconoció circunstancias atenuantes, impuso 23 años de prisión directa y declaró a Masinga no apta para poseer armas de fuego.

La Fiscalía Nacional (NPA) celebró la sentencia y elogió el trabajo de los investigadores. En su comunicado, reiteró su compromiso con la lucha contra la violencia de género y doméstica, subrayando que “el valor de la vida humana es incalculable” y que continuará persiguiendo estos delitos con firmeza.