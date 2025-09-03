El verano acaba con 228 muertos en las carreteras, un 6% menos que en 2024

El verano ha dejado 228 muertos en las carreteras, lo que supone 15 menos y un descenso del 6 por ciento respecto a los meses de julio y agosto de 2024, según el balance provisional de la siniestralidad vial que ha presentado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Un descenso que se ha producido en un verano con mayor movimientos en las carreteras que han batido el récord histórico. Han sido algo más de 100,4 millones de desplazamientos, un 2,77 por ciento más que en 2024.

Tras varios veranos al alza, las muertes de motoristas se han estabilizado, con 72 (cuatro menos que el verano pasado). También se ha reducido la cifra de peatones fallecidos, con 20 (cuatro menos), aunque suponen uno de cada diez víctimas mortales, informa Efe.