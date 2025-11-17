Veterinarios se concentran mañana frente a Agricultura para exigir la derogación de la Ley del Medicamento

Este martes 18 de noviembre, veterinarios de toda España llevarán a cabo una cacerolada "simbólica" frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para exigir una vez más la derogación del Real Decreto que regula la prescripción y el uso de medicamentos veterinarios. El sector reclama una normativa adaptada al Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinario "y a la realidad sanitaria del sector".

Los profesionales piden al Gobierno flexibilice la prescripción y la interpretación de las normas, reconozca el criterio científico y profesional de los veterinarios y garantice su derecho a tratar a los animales de manera “completa y eficaz”. Además, reclaman que se cumpla con el mandato parlamentario de establecer un diálogo real con el sector.

"Han pasado casi seis meses desde que el Parlamento instó al Ministerio de Agricultura a abrir un proceso de diálogo con el sector veterinario. Sin embargo, a día de hoy, no se ha presentado ningún texto alternativo ni se han concretado avances reales", denuncian desde el sector. La movilización responde también a la preocupación por posibles sanciones “desorbitadas” en los próximos meses.

La protesta contará con la presencia de representantes de colegios de toda España, con el Consejo General de Colegios Veterinarios a la cabeza, asociaciones profesionales y organizaciones del Comité de Crisis Veterinario, constituido por todas las asociaciones profesionales veterinarias de España.