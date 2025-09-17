La app de Deportes de Apple ahora está disponible en España

Si alguien pensaba que las novedades por parte de Apple se iban a quedar en el lanzamiento de iOS 26 que sepa que la compañía de Tim Cook pretende llevarle la contraria. El trabajo en la sede de Cupertino no cesa y ahora trae una novedad que además desembarcará en España para alegría de los amantes a los deportes.

Y es que Apple ha anunciado esta misma semana a través de su blog oficial la incorporación de nuevas funcionalidades para su aplicación gratuita Apple Sports, así como su expansión en diferentes mercados. Estas mejoras llegan justo a tiempo para el inicio de la temporada de fútbol doméstico además de para el arranque de la Liga de Campeones, que harán más llevadera la vuelta a la rutina.

En su app deportiva, Apple ofrece a los aficionados más herramientas para seguir de cerca la información deportiva, entre las que destaca la disponibilidad de widgets para iPhone, iPad y Mac, que facilitan el acceso a los resultados en directo.

Apple Sports refuerza su presencia internacional y expande su cobertura liguera

Los widgets permiten a los usuarios personalizar la pantalla de inicio de sus dispositivos con la información de sus equipos y ligas favoritas. Esta capacidad de personalización se extiende a iPad y Mac, lo que asegura que los resultados y calendarios estén accesibles en diversas plataformas. Para añadir un widget, se puede elegir entre la vista "Mis Equipos", que muestra resultados y próximos encuentros de los equipos seleccionados, o la vista "Liga", para seguir la actualidad de una competición completa.

Además, la aplicación mejora la funcionalidad de Live Activities, que ya proporciona actualizaciones en tiempo real directamente en la pantalla de bloqueo del iPhone y Apple Watch. Desde ahora, los usuarios pueden programar estas Live Activities con antelación para cualquier evento deportivo futuro dentro de la aplicación. Los widgets son configurables por dispositivo y no existe un límite en el número que se puede añadir, garantizando que los seguidores deportivos dispongan de toda la información relevante.

Por otro lado, Apple Sports amplía su alcance geográfico al estar disponible gratuitamente en ocho países adicionales: Austria, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Portugal y España. La cobertura de ligas también experimenta un notable crecimiento, con la adición de nuevas competiciones de fútbol europeo, entre las que se incluyen la 2. Bundesliga, Ligue 2, Segunda División o Liga Hypermotion, Serie B y la Primeira Liga de Portugal.

Máxima personalización y diseño intuitivo

En este sentido, Apple Sports está diseñada para proporcionar a los aficionados una manera sencilla y rápida de mantenerse al día con los equipos y ligas que les interesan. La experiencia es personalizada, situando las ligas y equipos preferidos del usuario en un primer plano a través de una interfaz de fácil uso y diseño intuitivo. Los usuarios tienen la capacidad de adaptar sus marcadores en la aplicación siguiendo a sus equipos, torneos y ligas favoritas.

Finalmente, la aplicación permite navegar sin esfuerzo entre resultados y próximos partidos, explorar información detallada jugada a jugada y acceder a los detalles de las alineaciones. También ofrece la opción de enlazar directamente con la aplicación Apple TV para visualizar partidos en vivo a través de MLS Season Pass y Friday Night Baseball, aunque ambos servicios requieren una suscripción. Apple Sports se sincroniza de forma fluida con las selecciones favoritas dentro de la experiencia "Mis Deportes" y está disponible en la App Store para modelos de iPhone con iOS 17.2 o posterior, siendo el uso de las últimas versiones de software recomendable para acceder a todas las novedades.