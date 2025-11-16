Apple ha anunciado un nuevo accesorio para iPhone, ¿es realmente necesario el nuevo iPhone Pocket?

Apple ha presentado un nuevo accesorio para iPhone que sirve para guardar el dispositivo de una forma un tanto peculiar. Se trata de una especie de bolsa de tela que Apple describe como un bolsillo externo para el iPhone. Estará disponible a partir de 150 dólares y ha sido diseñada en colaboración con la marca ISSEY MIYAKE.

Según comunicaba Apple durante el anuncio del iPhone Pocketen su nota de prensa, es un accesorio para "guardar el iPhone de una forma más bonita". Y sí, estéticamente es un accesorio que cumple con todas las premisas de la moda actual. Sin embargo, no parece ser la mejor solución para llevar el iPhone por la calle.

iPhone Pocket: un accesorio ideal para desfiles de moda, pero quizá no tanto para el día a día

Nuevo iPhone Pocket Apple

Este accesorio presenta una estructura abierta con unos pliegues que se adaptan a las líneas del diseño del iPhone para protegerlo y que no se caiga en ningún momento, y sí que es cierto que da la sensación de que ser un accesorio que ofrezca mucha estabilidad para el iPhone, pero esto no implica que pueda protegerlo de golpes. Este es un punto importante a la hora de llevar un iPhone en un "bolsillo externo".

Tiene un diseño minimalista que envuelve por completo al iPhone y deja entrever su módulo de cámaras e incluso su pantalla. Está disponible los colores limón, mandarina, púrpura, rosa, pavo real, zafiro, canela y negro, y otra de correa larga en tres colores, zafiro, canela y negro. Por otro lado, lo podemos encontrar en dos versiones, uno con una correa más corta y otro con la correa más larga.

El diseño del iPhone Pocket habla del vínculo entre el iPhone y su usuario, teniendo en cuenta que un producto de Apple está diseñado para ser universal en estética y versátil en su uso. "iPhone Pocket explora el concepto de 'la alegría de usar el iPhone a tu manera'.

Es verdad que es un accesorio que puede servir de mucha ayuda y que tiene un diseño muy elegante que va a dar mucho juego a la hora de combinar con los outfits y tal, pero llevar un bolsillo así con un iPhone tan caro puede ser muy sugerente para los ladrones, que con un simple movimiento se podrían llevar tu iPhone sin que te des ni cuenta.

Es un accesorio de edición limitada y cuesta 150 euros y 230 euros con la correa un poco más larga. Puede ser muy útil si lo vas a llevar de paseo por tu barrio o por tu pueblo, o incluso si vas a asistir a un evento especial que te permita utilizarlo como accesorio de moda. No obstante, para otras situaciones tu iPhone podría sufrir golpes, arañazos o incluso ser objeto de robo. ¿Merece realmente la pena pagar 200 euros por jugártela así?