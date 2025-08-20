Apple podría lanzar un Apple Watch con Touch ID muy pronto

Todo apunta a que el año que viene, al menos uno de los Apple Watch que lance Apple, tendrá un rediseño importante a nivel externo e interno. Un nuevo hallazgo dentro del código de la compañía que ha encontrado el medio Macworld, sugiere que Touch ID podría llegar al reloj inteligente de la compañía.

Tras el hallazgo, el medio MacRumors también ha confirmado que Apple ha experimentado con la autenticación biométrica para los Apple Watch de 2026. En concreto, el código tiene referencias a AppleMesa, el nombre en clave que usa la compañía para el Touch ID, lo que sugiere que hay algún prototipo con dicha función.

Con Touch ID, pero aún no está claro para qué

Lo más interesante de todo este hallazgo es que sólo hay esta referencia al Touch ID en los modelos del 2026, ningún otro Apple Watch cuenta con AppleMesa en su código. Sin embargo, no está claro para qué se usaría exactamente o dónde se ubicaría, ya que podría ser o bien en el botón lateral o debajo de la pantalla.

Ahora bien, el Touch ID podría en el Apple Watch podría ser realmente útil en términos de seguridad. Con el sensor de huellas, la autenticación en el reloj sería más segura al dejar de confiar en un código numérico de cuatro cifras, así como el uso de Apple Pay. Apple bien podría eliminar las líneas de código que hacen referencia a Touch ID, pero la posibilidad de que los próximos Apple Watch lo tengan, está ahí.

El código también revela que los modelos “N237” (Apple Watch Series 12), “N238” (Apple Watch Series 12 con conectividad celular) y “N240” (Apple Watch Ultra 4) incorporarán una CPU completamente nueva identificada como “T8320”. Hasta ahora, los chips S9, S10 e incluso el próximo S11 comparten el mismo identificador, “T8310”, lo que sugiere que en 2026 veremos por fin una verdadera actualización en la serie S.

Más allá de Touch ID y de un chip más rápido, el código sugiere que la gama de Apple Watch de 2026 supondrá una actualización considerable en términos generales. La nueva serie aparece identificada como “Watch8”, mientras que los Series 9, 10 y 11 estaban catalogados como “Watch7”, lo que apunta a una ruptura importante respecto a generaciones anteriores. Por tanto, parece que no podemos esperar mucho del Apple Watch Series 11, que incluiría un nuevo sensor de la presión arterial, ni del Apple Watch Ultra 3, que podría llegar con mejoras de conectividad y con una mejor pantalla.