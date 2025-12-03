A Apple todavía le queda un iPhone 17 por lanzar, pero ya sabemos qué novedades tendrá

Apple presentó los modelos de la serie iPhone 17 y el iPhone Air el pasado mes de septiembre. Estos dispositivos estarían teniendo un gran éxito al haber superado todas las expectativas de la compañía, algo que no habría sucedido con el iPhone Air, cuyas ventas serían más discretas, lo que habría llevado a reducir su producción e incluso a replantearse el lanzamiento de una segunda versión.

Pero estos cinco nuevos modelos no serían los únicos que estarían en la hoja de ruta para esta generación. Apple también lanzaría un sexto iPhone a principios del año que viene: el iPhone 17e. Este modelo sería el sustituto del iPhone 16e, el cual también estaría registrando unas ventas discretas. Aún quedan unos meses para su lanzamiento, pero ya se conocen todas sus novedades.

Novedades del iPhone 17e

El iPhone 17e heredaría un aspecto del iPhone 16e: estar basado en otro iPhone. Si el iPhone 16e estuvo basado en el iPhone 14, el 17e lo estaría en el iPhone 15, con todo lo que eso conlleva. En otras palabras, el iPhone de entrada que Apple lanzaría el año que viene tendría un nuevo diseño con Dynamic Island en lugar del notch.

Por otro lado, en su interior llevaría el procesador A19, el mismo que usa el iPhone 17. Otro de los cambios que podríamos ver es la llegada del chip C1X que Apple introdujo en el iPhone Air, la nueva generación del módem 5G que incorpora el iPhone 16e y que tan buenos resultados ha dado en eficiencia energética.

En cuanto al sistema de cámaras, seguiría contando con una sola lente Fusion de 48 megapíxeles con zoom de hasta dos aumentos. En el frontal habría una cámara de 18 megapíxeles con Center Stage, lo que permitiría hacer selfies en vertical como si estuvieran tomados en horizontal, una de las mejores funciones de la serie iPhone 17.

Además, gracias al procesador A19 y al nuevo chip C1X, se conseguiría una mejor duración de la batería. Actualmente, el iPhone 16e es uno de los modelos con mejor autonomía, pero el iPhone 17e iría un paso más allá en uno de los aspectos que más valoran los posibles compradores.

Todo apunta a que este nuevo iPhone llegaría a principios de 2026, pero no lo haría solo, ya que Apple también estaría planeando lanzar tres nuevos modelos de Mac: un MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con procesadores M5 Pro y M5 Max, un MacBook Air con procesador M5, así como un MacBook de entrada con procesador de iPhone que destacaría por ser mucho más barato.