Así es como el chip M5 superará al M4 gracias a una mejora clave que cambiará su rendimiento

Aunque Apple no ha presentado el chip M5 de forma oficial, una reciente filtración se ha adelantado a la compañía y ha mostrado su rendimiento en el nuevo iPad Pro, que es uno de los próximos dispositivos que se podrían lanzar durante este mes. Y, pese a que no cambiará mucho respecto al chip M4, sí traerá cambios clave para mejorar el rendimiento de los iPad y de los Mac.

Los nuevos chips de la serie M suelen basarse en la arquitectura de los que incorporan los nuevos iPhone, por lo que el procesador M5 estará, en parte, basado en el procesador A19 Pro de los iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Air. Este nuevo chip, aunque ha presentado muy pocas mejoras en CPU, destaca por su gran avance en GPU.

El procesador M5 tendrá una GPU impresionante

Los avances en GPU del procesador A19 Pro han sido posibles gracias a la utilización de aceleradores neuronales más potentes que permiten, tal y como ha explicado el vicepresidente de arquitectura de plataforma en Apple, Tim Millet, mejor calidad de imagen y optimizar los procesos de renderizado gracias a la inteligencia artificial.

En las pruebas que se han filtrado, el M5 ha mostrado mejoras de entre un 10 y un 12% en single core y de entre un 15% en multi core. Aunque, como hemos dicho, su CPU no será mucho mejor, es en las pruebas de la GPU donde veremos los grandes cambios. En este aspecto, el M5 consigue hasta un 35% de mejora frente al chip M4, un aumento del que se beneficiarán los videojuegos o el renderizado de vídeo.

En otras palabras, el iPad Pro con el procesador M5 ofrecerá una experiencia gráfica mejorada. Pero no solamente el iPad Pro, sino también los nuevos MacBook Pro, que tendrán el M5, así como sus versiones Pro y Max. Unos nuevos MacBook Pro que podrían lanzarse junto a los nuevos iPad Pro en las próximas semanas.

Por lo tanto, el chip M5 no presentará grandes avances en CPU, pero sí un gran salto en GPU. Tanto el nuevo iPad Pro como los nuevos MacBook Pro con chip M5 ya se encuentran en la base de datos de la FCC, un paso previo al lanzamiento de nuevos dispositivos en los Estados Unidos, por lo que no debe faltar mucho para que Apple los presente, quizá en un evento que podría tener lugar este mismo mes.