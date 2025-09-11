Así de histérico luce Leonardo DiCaprio en el primer clip de 'Una batalla tras otra', lo nuevo de Paul Thomas Anderson

Fue a principios de año cuando vimos las primeras imágenes de DiCaprio en el rodaje de 'Una batalla tras otra' (One Battle After Another), en aquel momento todavía sin nombre, y antes de que acabe el mes podremos verla en cines. Es el proyecto más grande hasta la fecha de Paul Thomas Anderson, director de clásicos como Boogie Nights (1997) o la reciente Licorice Pizza (2021), que ha contado con un presupuesto de entre 130 y 175 millones de dólares.

Anderson se mete de lleno en terreno épico, pero sin abandonar su sello personal, y el resultado es un thriller con tintes de western moderno que se mueve bajo el poso de un drama familiar. Si te gusta la acción con persecuciones intensas, por el espectáculo visual de su tráiler parece que vas a disfrutar de ración doble, pero con una historia detrás que habla de culpa, redención y heridas que nunca terminaron de cerrar.

Un padre y una hija, perseguidos por las cuentas pendientes del pasado

La trama gira en torno a Bob Ferguson (DiCaprio), un antiguo revolucionario que vive al margen de la sociedad con su hija Willa, una joven independiente y con ganas de comerse el mundo. Tras 16 años en el anonimato, sobreviviendo fuera de la ley y en un estado de paranoia constante, el pasado vuelve a llamar a su puerta cuando un antiguo enemigo reaparece (Sean Penn), y poco después su hija (Chase Infiniti)desaparece sin dejar rastro. Es así como se ve obligado a salir de su refugio, iniciando una carrera a contrarreloj donde reunirá a antiguos compañeros (Benicio del Toro) para encontrarla, y no solo eso: tendrá que enfrentarse a los fantasmas de su historia revolucionaria y lidiar con las consecuencias de sus decisiones pasadas.

A finales de marzo salió su misterioso primer tráiler, y el segundo llegó hace poco más de un mes, pero todavía no habíamos visto una escena completa de de One Battle After Another. Ayer, la distribuidora Warner Bros. consiguió disparar -todavía más- nuestras expectativas al publicar en su cuenta de YouTube este clip exclusivo de la película. Es un adelanto breve, pero más que suficiente para intuir que DiCaprio va a comerse la pantalla. Una vez más, claro.

En él, vemos a un DiCaprio desbordado mientras habla por teléfono, incluso histérico en ciertos momentos donde explotan los nervios, mientras Benicio del Toro coge lo que podrían ser armas de debajo de una cama. Está sublime, pero no desconocido: le hemos visto así en muchas otras ocasiones. Por ejemplo, haciendo de Jordan Belfort en El lobo de Wall Street en los momentos de descontrol y de Billy Costigan en Infiltrados cuando sufre ataques de ansiedad, aunque a mí, personalmente, esta escena me ha hecho acordarme de su Howard Hughes de 'El aviador', cuando la obsesión y la paranoia se apoderan de él.

En cines este mes

One Battle After Another, que a España llega con la traducción literal 'Una batalla tras otra', se estrena en la gran pantalla en menos de dos semanas: el viernes 26 de septiembre podrás verla en cines. Eso sí, te recomendamos que elijas una butaca bien cómoda, porque son casi tres horas de película: 170 minutos, para ser exactos.