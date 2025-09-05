Cinco marcas de coches estarían a punto de anunciar su adopción de CarPlay Ultra

Pese a que la semana que viene los iPhone 17 serán los protagonistas en los titulares de los medios, parece que CarPlay Ultra se colará en algunos porque cinco nuevas marcas podrían anunciar su adopción del software de la compañía en sus vehículos, un software que por el momento sólo lo ha implementado Aston Martin.

Es poco probable que se anuncien dichas marcas durante el próximo evento de Apple que se celebrará el martes 9 de septiembre, pero ese mismo día, en Munich, dará comienzo el IAA Mobility, un convención automovilística muy importante donde Hyundai planea anunciar su adopción de CarPlay Ultra. Un anuncio al que se espera se sumen otras marcas.

¿Cuáles serán las próximas marcas en adoptar CarPlay Ultra?

Parece ser que es un secreto a voces que el próximo 9 de septiembre, durante la exposición, Hyundai será la primera marca en anunciar que CarPlay Ultra estará disponible en sus vehículos. Aunque son muchas las marcas que han rechazado adoptar el software de Apple, hay algunas que no lo han hecho y estarán presentes en la feria: Hyundai, Kia, Genesis, Ford y Porsche.

Eso sí, hay que tener en cuenta que ninguna de estas marcas ha confirmado tal anuncio, pero parece lógico que lo puedan hacer en una convención automovilística como la que se celebrará la semana que viene en Munich. De producirse tales anuncios, CarPlay Ultra se extendería a más vehículos y no sería algo exclusivo de Aston Martin.

CarPlay Ultra representa la mayor evolución del sistema de Apple para coches hasta la fecha. Lleva la experiencia del iPhone directamente al salpicadero con una interfaz completamente rediseñada, pantallas que abarcan todo el tablero y widgets interactivos que ofrecen información en tiempo real sin necesidad de apartar la vista de la carretera.

Además, CarPlay Ultra integra funciones avanzadas de navegación, climatización y control del vehículo, adaptándose al diseño de cada marca para una experiencia más inmersiva y personalizada. Su objetivo es sencillo: convertir el coche en una extensión natural del iPhone, con más seguridad, comodidad y conectividad en cada viaje.