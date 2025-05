Cómo descargar y actualizar WhatsApp gratis a la última versión 2025

No importa si lo llamas "WhatsApp", "Wasap", "Wassap", "Wuasap" o cualquier variación de su nombre. Es la plataforma de mensajería más utilizada en el planeta, con más de 2.000 millones de usuarios. Por ello, vamos a mostrarte cómo descargar y actualizar WhatsApp gratis a la última versión de 2025, tanto si tienes Android como iPhone.

Al descargar la última versión de WhatsApp, gozarás de sus últimas novedades y actualizaciones. Esto no solo te permitirá usar más stickers o disponer de las funciones más nuevas, sino también contar con la versión más segura de la plataforma.

Cómo descargar WhatsApp (Android y iPhone)

Lo primero que te enseñaremos es cómo descargar WhatsApp. Lo haremos tanto en Android como en iPhone. Aunque, antes de empezar, debes tener en cuenta que en este apartado nos referimos a cómo descargar WhatsApp en móviles que no tienen la app. Si ya la tienes, debes bajar más, hasta el apartado "Cómo actualizar WhatsApp a la última versión".

También es importante tener en cuenta que, cuando descargas WhatsApp por primera vez en un móvil, se te descarga la última versión. Esto quiere decir que no tendrás que actualizarla acto seguido, solo hasta que salga una nueva versión, que más adelante te contaremos cómo saber si tienes la última versión de WhatsApp.

Cómo descargar WhatsApp en Android

Si tienes un nuevo móvil Android y quieres descargar WhatsApp, es muy sencillo hacerlo. Sigue estos pasos:

Entra en la Play Store . La Play Store es la app para descargar apps y juegos en Android. La reconocerás porque tiene es un triángulo multicolor sobre un fondo blanco.

. La Play Store es la app para descargar apps y juegos en Android. La reconocerás porque tiene es un triángulo multicolor sobre un fondo blanco. Busca WhatsApp . En la parte superior de la pantalla observarás una barra de búsqueda, desde ella es donde tienes que efectuar la búsqueda de WhatsApp, escribiendo el nombre de la app y dándole a buscar.

. En la parte superior de la pantalla observarás una barra de búsqueda, desde ella es donde tienes que efectuar la búsqueda de WhatsApp, escribiendo el nombre de la app y dándole a buscar. Pulsa "Instalar". Te aparecerán varios resultados con apps, pero la que nos interesa es WhatsApp Messenger.

Básicamente es buscar WhatsApp en Play Store Pablo Hernando

Tras seleccionar "Instalar", comenzará la descarga y posterior actualización de la aplicación. No tendrás que hacer nada más, simplemente esperar a que se instale. Tras ello, ya podrás abrirla.

Cómo descargar WhatsApp en iPhone

Entra en la App Store . La App Store es ese aplicación con icono azul y una letra "A". Es desde la que instalamos y actualizamos apps en iPhone.

. La App Store es ese aplicación con icono azul y una letra "A". Es desde la que instalamos y actualizamos apps en iPhone. Busca WhatsApp . En App Store hay un menú en la parte inferior de la pantalla. En él observarás la opción 'Buscar', desde la que podrás buscar apps o juegos, púlsala y, en la barra de búsqueda superior, escribir "WhatsApp" y darle al intro del teclado.

. En App Store hay un menú en la parte inferior de la pantalla. En él observarás la opción 'Buscar', desde la que podrás buscar apps o juegos, púlsala y, en la barra de búsqueda superior, escribir "WhatsApp" y darle al intro del teclado. Instala WhatsApp. Te aparecerán varios resultados, pero recordamos que lo que nos interesa es "WhatsApp Messenger", su nombre completo. Se mostrará la opción "Obtener", deberás pulsarla.

En la App Store puedes descargar WhatsApp Pablo Hernando

Cómo actualizar WhatsApp a la última versión (Android y iPhone)

Siempre que descargas WhatsApp, se te descarga la última versión. Sin embargo, puede que ya tengas la app instalada y quieras actualizarla a la última versión. En este segundo caso, te explicaremos paso a paso cómo actualizar WhatsApp a la última versión tanto en Android como en iPhone.

Cómo actualizar WhatsApp en Android

Vamos a empezar con cómo descargar la última versión de WhatsApp para Android. Solo tienes que hacer lo siguiente:

Entra en la Play Store . La Play Store es la app para descargar apps y juegos en Android. La reconocerás porque tiene es un triángulo multicolor sobre un fondo blanco.

. La Play Store es la app para descargar apps y juegos en Android. La reconocerás porque tiene es un triángulo multicolor sobre un fondo blanco. Toca en tu icono de perfil . Al entrar en la Play Store, observarás tu icono de perfil en la esquina superior derecha.

. Al entrar en la Play Store, observarás tu icono de perfil en la esquina superior derecha. Pulsa en Gestionar apps y dispositivo . Tras tocar en tu icono de perfil, aparecerá una pequeña pestaña con varias opciones, te interesa "Gestionar apps y dispositivo", que tiene un icono cuadrado, con varios rectángulos dentro.

. Tras tocar en tu icono de perfil, aparecerá una pequeña pestaña con varias opciones, te interesa "Gestionar apps y dispositivo", que tiene un icono cuadrado, con varios rectángulos dentro. Pulsa en "Ver detalles" , dentro de "Actualizaciones disponibles". Al entrar en "Gestionar apps y dispositivo", aparecerá un menú con varias opciones, en la que una es Actualizaciones disponibles. Tendrás la opción "Actualizar todo" o "Ver detalles". La primera es para actualizar todas tus apps no actualizadas y la segunda es para ver cuáles no tienes actualizadas.

, dentro de "Actualizaciones disponibles". Al entrar en "Gestionar apps y dispositivo", aparecerá un menú con varias opciones, en la que una es Actualizaciones disponibles. Tendrás la opción "Actualizar todo" o "Ver detalles". La primera es para actualizar todas tus apps no actualizadas y la segunda es para ver cuáles no tienes actualizadas. Selecciona la opción "Actualizar", al lado de WhatsApp Messenger. Si has tocado en "Ver detalles", se mostrarán todas las apps pendientes de actualizar, simplemente pulsa en el icono de "Actualizar", al lado de WhatsApp.

Cómo actualizar WhatsApp en iPhone

Por otro lado, si usas iPhone, entonces te interesa saber cómo descargar la última versión de WhatsApp para iPhone.

Para ello, debes seguir estos pasos:

Entra en la App Store . La App Store es ese aplicación con icono azul y una letra "A". Es desde la que instalamos y actualizamos apps en iPhone.

. La App Store es ese aplicación con icono azul y una letra "A". Es desde la que instalamos y actualizamos apps en iPhone. Pulsa en tu foto de perfil . En la esquina superior derecha observarás tu foto de perfil, tócala.

. En la esquina superior derecha observarás tu foto de perfil, tócala. Pulsa en Actualizar. Se abrirá la pestaña "Cuenta", en la que, bajando en esta, aparecerá una lista llamada "Próximas actualizaciones automáticas", donde se muestran aquellas apps que todavía no están actualizadas. Si se muestra WhatsApp, es que no tienes la última versión, para lo que tendrás que pulsar el botón "Actualizar", al lado de su icono.

En tres paso, podrás actualizar WhatsApp en iPhone Pablo Hernando

Ya está, tras pulsar "Actualizar", descargarás la última actualización de WhatsApp y esta se implementará automáticamente en tu iPhone. No tendrás que tocar nada más.

Cómo usar WhatsApp en dos móviles al mismo tiempo

Si tienes dos móviles, puedes usar WhatsApp en los dos simultáneamente. No necesitas cerrar sesión en ninguno, sin importar si usas Android o iPhone.

Cuando instalas WhatsApp en tu nuevo dispositivo, el segundo, te pedirá que introduzcas tu número de teléfono. En ese momento, puedes seleccionar la opción 'Vincular como dispositivo adicional', lo que hará que muestre un código QR que deberás escanear con tu móvil principal, entrando en 'Dispositivos vinculados', desde los ajustes, y seleccionando 'Vincular dispositivo'.

Haz esto en el móvil en tu móvil secundario Pablo Hernando

Cómo saber si tengo la última versión de WhatsApp

Ahora que ya hemos explicado cómo descargar WhatsApp y cómo descargar su última versión, podemos profundizar en cómo saber si WhatsApp está actualizado a su última versión.

Cómo saber si tengo la última versión de WhatsApp en Android

Lo primero es saber la versión de WhatsApp instalada en el móvil Android. Para ello, tienes que seguir estos pasos:

Abre la aplicación de WhatsApp

Entra en Ajustes

Pulsa en Ayuda

Toca en Info de la aplicación

Se mostrará la versión de tu móvil

Así puedes saber qué versión de WhatsApp tienes en Android Pablo Hernando

Cómo saber si tengo la última versión de WhatsApp en iPhone

Lo primero que debemos averiguar es la versión de WhatsApp que tenemos instalada en nuestro iPhone. Para ello, haz lo siguiente:

Abre la aplicación de WhatsApp

Entra en Ajustes . La tuerca de la derecha del menú inferior

. La tuerca de la derecha del menú inferior Pulsa en Ayuda . Aparecen muchas opciones, la que nos interesa es "Ayuda"

. Aparecen muchas opciones, la que nos interesa es "Ayuda" Fijate en la parte superior de la pantalla. Arriba del todo, bajo el "WhatsApp" en negrita, se mostrará la versión de la plataforma

Así puedes saber si tienes la última versión de WhatsApp en iPhone Pablo Hernando

Ahora ya sabemos la versión de WhatsApp que tenemos, para lo que debemos entrar en App Store y buscar WhatsApp, para entrar en su portal. Debajo de "Novedades" se mostrará la versión de WhatsApp que tenemos.

Tras saber qué versión tienes, puedes mirar en la App Store la última versión disponible Pablo Hernando

Cómo descargar WhatsApp para ordenador (Windows o Mac)

Sabemos cómo descargar WhatsApp en un móvil, sea nuevo o no, pero también podemos utilizar la plataforma en un ordenador, ya que a veces es más cómodo escribir desde esta. Por ello, te explicaremos paso por paso cómo descargar WhatsApp tanto en un ordenador con Windows, como en Mac, mediante la aplicación oficial de WhatsApp para PC.

Cómo descargar WhatsApp para Windows

Si tienes el sistema operativo de Bill Gates, entonces te interesa saber cómo descargar WhatsApp en Windows:

Entra en este enlace a la web de WhatsApp

Pulsa en el botón negro ' Descargar desde Microsoft Store'

Abre el archivo 'WhatsApp Installer.exe'

Sigue las instrucciones para sincronizar tu cuenta

Así debes descargar WhatsApp para Windows Pablo Hernando Illán

Cómo descargar WhatsApp para Mac

Si eres de Apple y tienes Mac, entonces vamos a abordar cómo descargar WhatsApp para Mac:

Entra en este enlace a la web de WhatsApp

Pulsa en 'Descargar' en el apartado de Mac . Tienes que bajar un poco en la web hasta toparte con un titular llamado "Otras opciones de descarga". En él te aparecerá la opción de escritorio Mac, que podrás descargar.

. Tienes que bajar un poco en la web hasta toparte con un titular llamado "Otras opciones de descarga". En él te aparecerá la opción de escritorio Mac, que podrás descargar. Abre el archivo 'WhatsApp (versión).dmg'

Sigue las instrucciones para sincronizar tu cuenta

Descargar WhatsApp para Mac también es sencillo Pablo Hernando

Cómo descargar WhatsApp para iPad

En el caso de que quieras descargar WhatsApp para iPad, el proceso resulta idéntico a descargarlo para iPhone:

Entra en la App Store . La App Store es ese aplicación con icono azul y una letra "A". Es desde la que instalamos y actualizamos apps en iPhone.

. La App Store es ese aplicación con icono azul y una letra "A". Es desde la que instalamos y actualizamos apps en iPhone. Busca WhatsApp . En App Store hay un menú en la parte inferior de la pantalla. En él observarás la opción "Buscar", desde la que podrás buscar apps o juegos, solo tienes que pulsarla y, en la barra de búsqueda superior, escribir "WhatsApp" y darle al intro del teclado.

. En App Store hay un menú en la parte inferior de la pantalla. En él observarás la opción "Buscar", desde la que podrás buscar apps o juegos, solo tienes que pulsarla y, en la barra de búsqueda superior, escribir "WhatsApp" y darle al intro del teclado. Instala WhatsApp. Te aparecerán varios resultados, pero recordamos que lo que nos interesa es "WhatsApp Messenger", su nombre completo. Se mostrará la opción "Obtener", deberás pulsarla.

Cómo descargar WhatsApp para tablet Android

Por otro lado, quizás tengas una tablet y quieras usar WhatsApp en esta. Para este caso, lo mejor es descargar el archivo de instalación (algo parecido a lo que hacemos en ordenador) desde la web de WhatsApp:

Entra en este enlace a la web de WhatsApp

Pulsa en el icono de la flecha hacia bajo . Debajo del botón negro de 'Disponible en Google Play' (este no es), encontrarás una línea texto en la que pone "Descargar WhatsApp directamente" con una flecha que mira hacia abajo al lado. Pulsa en la flecha.

. Debajo del botón negro de 'Disponible en Google Play' (este no es), encontrarás una línea texto en la que pone "Descargar WhatsApp directamente" con una flecha que mira hacia abajo al lado. Pulsa en la flecha. Abre el archivo 'WhatsApp.APK' . Tras pulsar en la flecha, se descargará el archivo 'WhatsApp.APK', el cual tienes que pulsar para iniciar la instalación.

. Tras pulsar en la flecha, se descargará el archivo 'WhatsApp.APK', el cual tienes que pulsar para iniciar la instalación. Sigue las instrucciones para sincronizar tu cuenta

Tienes que pulsar en 'Descargar WhatsApp directamente' Pablo Hernando

Dudas frecuentes sobre WhatsApp

A continuación resolveremos las dudas más frecuentes a la hora de descargar WhatsApp o usarlo en ciertos contextos.

Si me cambio de móvil, ¿tengo que crear otra cuenta?

No, si te cambias de móvil, no tienes que crearte otra cuenta, solo iniciar sesión con la tuya en dicho móvil para que se sincronicen tus datos (conversaciones, imágenes, etc.). Para ello tienes que tener WhatsApp en tu nuevo móvil, al igual que tu tarjeta SIM o eSIM, ya que la plataforma de mensajería utiliza tu número de móvil, y las SIM y eSIM son los que lo contienen.

¿Puedo usar WhatsApp en varios móviles?

Sí. Simplemente, te basta con descargar WhatsApp en tu "móvil secundario" y, cuando te pide ingresar un número de teléfono, seleccionar "Vincular un dispositivo". Se abrirá un código QR que deberás escanear con tu móvil principal.

¿Cómo es el paso de Android a iPhone (o viceversa)?

El paso de usar WhatsApp en Android a iPhone no tiene problemas. Es prácticamente igual que si usas Android y te compras un nuevo móvil Android, simplemente debes contar con tu app de WhatsApp en iPhone para sincronizar la cuenta. Al revés es igual, solo tienes que tener tu cuenta de WhatsApp en Android.

Si actualizo WhatsApp en un dispositivo, ¿se actualiza en todos?

No, cada dispositivo tiene su propia aplicación de WhatsApp. Cuando actualizas WhatsApp, se actualiza la app del móvil, tablet o donde sea que lo estés empleando. No se actualiza tu WhatsApp "en general", deberás ir dispositivo por dispositivo.

¿WhatsApp es lo mismo que WhatsApp Business?

No, WhatsApp, o su nombre completo, "WhatsApp Messenger" es la app de mensajería para uso personal, mientras que "WhatsApp Business" es la que se usa para negocios.