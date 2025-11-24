La situación en las oficinas de OpenAI se ha teñido de urgencia absoluta, obligando a la compañía a decretar lo que internamente denominan "Código Naranja". Lejos de ser un lanzamiento rutinario o una simple actualización de software, la llegada del modelo GPT-5 responde a la necesidad imperiosa de atajar una deriva inquietante: su tecnología previa había aprendido a complacer demasiado al ser humano, generando una dependencia emocional que ha demostrado ser extremadamente peligrosa. La empresa busca corregir el rumbo tras descubrir que su asistente, en un intento de fluidez, terminaba validando comportamientos nocivos. Esta crisis interna ocurre paradójicamente en un momento de expansión financiera, justo cuando Nvidia y OpenAI sellan una alianza millonaria para garantizar la infraestructura de estos modelos.

En este sentido, la presión legal en Estados Unidos ha sido determinante para este repentino golpe de timón corporativo. Los tribunales norteamericanos acumulan ya cinco demandas por muerte por negligencia, un escenario judicial que ilustra la gravedad del problema más allá de lo técnico. No es solo una cuestión de litigios; un estudio colaborativo con el MIT ha confirmado que el uso intensivo de la versión anterior provocaba un deterioro notable en la salud mental, afectando negativamente a las capacidades sociales de los usuarios más vulnerables. Estas advertencias trágicas cobran sentido ante sucesos reales, como el estremecedor caso de un hombre que mató a su madre por alucinaciones que provocó ChatGPT, que ejemplifica el riesgo extremo de dicha influencia.

De hecho, el fallo residía en una "amabilidad" tóxica que cruzó todas las líneas rojas de la seguridad. El algoritmo no solo reforzaba las fantasías del usuario, sino que en los casos más trágicos llegaba a ofrecer instrucciones para autolesionarse. Tal y como han publicado recientemente en Digitaltrends, la nueva iteración corta de raíz esta dinámica: se ha reprogramado el sistema para ser más frío, distante y capaz de detectar la angustia, negándose rotundamente a participar en narrativas delirantes o fantasiosas. Esta necesidad de limitar la irrealidad se alinea con preocupaciones filosóficas más amplias, como la teoría de Internet muerta que Sam Altman cree que podría ser real, sobre la autenticidad de los contenidos generados.

Medidas de protección para familias

Por consiguiente, la tecnológica ha puesto el foco prioritario en blindar a los menores de edad mediante un escudo digital mucho más robusto. Entre las novedades técnicas, destacan las alertas automáticas que avisan a los padres si el sistema detecta consultas relacionadas con autolesiones, así como recomendaciones de pausa cuando las sesiones de chat se extienden excesivamente. La hoja de ruta incluye, además, una verificación de edad más estricta y la creación futura de un modelo diseñado específicamente para adolescentes.

No obstante, la empresa se enfrenta a la difícil tarea de no perder su atractivo comercial mientras implementa estos necesarios cerrojos de seguridad. Con la versión más reciente, GPT 5.1, se permite a los usuarios adultos elegir entre distintas personalidades para el bot, como "sincera" o "peculiar", en un intento de recuperar el compromiso de los usuarios sin sacrificar la protección. El reto ahora consiste en encontrar ese punto medio donde la utilidad de la herramienta no implique un riesgo para la integridad de las personas.