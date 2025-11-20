Contrata fibra y móvil sin pagar hasta febrero de 2026: la propuesta de Adamo por Black Friday

Adamo ha lanzado su promoción por Black Friday. No consiste en un descuento en cierta tarifa, sino en que quienes contraten una tarifa de fibra y móvil no pagarán nada hasta 2026. Concretamente, hasta febrero, ya que la facturación es a mes vencido.

La promoción se encontrará disponible hasta el 1 de diciembre. Permite ahorrar tanto el coste de la propia tarifa, como el de la instalación + cuota de alta (precio habitual de 12,10 euros). Hay dos tarifas disponibles en la promoción, más una que cuesta 1 euro al mes.

Qué tarifas pueden contratarse a 0 euros

El Black Friday es la época del año en la que los dispositivos tecnológicos se quedan a un mejor precio. Sin embargo, en ocasiones las operadoras también se apuntan a las rebajas, como es el caso de Vodafone.

También tenemos el ejemplo de Adamo. La compañía telefónica de origen sueco no cobrará nada por sus tarifas de fibra y móvil hasta 2026. Así se refleja en su web, con estos paquetes a 0 euros al mes hasta 2026 (después regresan a su precio original).

Las tarifas a 0 euros en la web de Adamo Adamo

Adamo es una operadora móvil virtual (OMV), por lo que no usa cobertura móvil propia, sino de la red de MásOrange (antes de Yoigo). Tiene tarifas de fibra y fibra con móvil, a las que puedes añadirle fijo ilimitado por 6 euros más. De hecho, a las dos tarifas de fibra con móvil disponibles con la promoción es posible añadirle fijo ilimitado por 6 euros más al mes, que sí se cobra, por lo que pagarás 6 euros al mes hasta febrero de 2026.

Concretamente, estas son las tarifas gratis hasta 2026 de Adamo:

Luego tenemos otra tarifa, que cuesta 1 euro al mes hasta 2026 (y no 0 euros). Es igual que la anterior (fibra de 1 Gb + móvil 5G de 60 GB) pero con 2 líneas móviles de 60 GB cada una (no solo 1). Su precio original es de 40 euros al mes. También puedes añadirle fijo ilimitado, con el que se te quedaría en 7 euros al mes en el tiempo de la promoción.

En cuanto a las condiciones de Adamo para la fibra con móvil:

Permanencia de 12 meses. En caso de abandonar la compañía, el cliente pagará la parte proporcional a los 163,35 euros que le queden (permanencia prorrateable)

Cuota de instalación de 12,10 euros

Fibra simétrica

Cobertura 5G de MásOrange

Router WiFi 6 (menos con la tarifa de 400 Mb)

Llamadas ilimitadas con el móvil

Líneas adicionales desde 7 euros

En definitiva, hasta el 1 de diciembre aquellos interesados en las tarifas de fibra y móvil Adamo podrán contratarlas gratis (o por 1 euro) entrado 2026.