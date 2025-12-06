Un descubrimiento cambia el mapa genético de la salud mental: un solo gen podría desencadenar esquizofrenia de aparición temprana

Durante décadas, la ciencia ha asumido que los trastornos mentales nacen de una combinación compleja de cientos de variantes genéticas. No obstante, un nuevo estudio acaba de encender una señal inesperada: puede que, en casos muy concretos, un solo gen sea suficiente para desencadenar una enfermedad psiquiátrica grave, y ese gen ya tiene nombre: GRIN2A.

El hallazgo, liderado por un consorcio internacional de investigadores y basado en la mayor cohorte mundial de pacientes con variantes de este gen, está desafiando una de las ideas más asentadas en psiquiatría, no solo porque vincula directamente mutaciones en GRIN2A con síntomas como la esquizofrenia de inicio infantil, sino porque muestra que estos trastornos aparecen de manera mucho más temprana de lo habitual.

Lo que más sorprende a los científicos no es solo la fuerza de la asociación, sino su claridad, puesto que en un campo donde los factores genéticos suelen ser difusos, superpuestos y multifactoriales, encontrar un gen que, por sí mismo, pueda desencadenar enfermedades mentales es una excepción casi inédita. De confirmarse, estaríamos ante una nueva categoría de trastornos monogénicos psiquiátricos.

Y esa posibilidad abre una puerta que hasta ahora parecía fuera del alcance: tratamientos personalizados, dirigidos directamente a la causa genética y no solo a los síntomas. Un primer indicio ya ha surgido entre los propios pacientes del estudio.

El gen que altera la historia natural de la enfermedad

El análisis de 121 personas portadoras de variantes potencialmente patogénicas en GRIN2A reveló un patrón inesperado: 25 de ellas habían sido diagnosticadas con un trastorno mental, desde depresiones severas hasta trastornos psicóticos o de ansiedad. Además, la mayoría compartía un detalle crucial: presentaban una variante “nula”, es decir, una forma del gen que no funciona.

Según lo publicado por Science Alert, en estos casos, los síntomas psiquiátricos aparecían sorprendentemente temprano, incluso en la infancia, algo inusual en trastornos como la esquizofrenia, que suele manifestarse en la adultez. Y aún más llamativo es que algunos de estos pacientes no mostraban ningún otro problema del neurodesarrollo, lo que sugiere que la alteración genética puede actuar de manera directa sobre los circuitos involucrados en la salud mental.

GRIN2A codifica una pieza clave de los receptores de glutamato, encargados de regular la actividad excitatoria del cerebro, ya que su mal funcionamiento está relacionado con epilepsia y esquizofrenia, pero este nuevo estudio revela que sus efectos pueden ir mucho más allá de lo que se había documentado.

Una posible vía hacia tratamientos de precisión

Si bien los investigadores señalan que aún es necesario entender cómo esta mutación concreta desencadena problemas mentales, los primeros indicios terapéuticos ya han comenzado a aparecer, pues cuatro pacientes habían recibido previamente tratamientos con L-serina, un aminoácido capaz de activar los receptores de glutamato afectados por el gen defectuoso. Para sorpresa de los clínicos, todos mostraron mejorías notables en los síntomas psiquiátricos.

El resultado fue realmente impactante toda vez que uno de los pacientes dejó de experimentar alucinaciones, otro vio mejoras sustanciales en su conducta, y los dos restantes registraron una reducción de síntomas paranoides junto con menos convulsiones. Pese a que el número de casos es pequeño, los resultados sugieren que algunos trastornos mentales podrían abordarse con un enfoque individualizado basado en la genética.

Este estudio no desmonta la complejidad genética de la salud mental, pero sí introduce una excepción importante: en algunos casos, un solo gen puede cambiarlo todo y los científicos podrían estar un paso más cerca de nuevas estrategias para tratar este tipo de condiciones mentales.