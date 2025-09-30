Donald Trump protagonista de dos nuevos documentales en Movistar Plus+

Puede que no se lo merezca, mucho menos después de anunciar que impondrá unos aranceles del 100 % "a todas y cada una de las películas" que se produzcan fuera de territorito estadounidense, pero eso no quita para que Donald Trump sea una de las figuras más notables de su tiempo, por lo que no es de extrañar que haya protagonizado varios documentales y los que están por venir.

Entre ellos hay dos que se estrenarán muy pronto en España en la plataforma Movistar Plus+, que sigue sumando contenido de esta índole a su plataforma, donde también encontramos cine, series y deporte, entre otras cosas.

Trump y sus vecinos

El primero lleva por título América Latina: en manos de EE.UU. y se estrenará el miércoles 8 de octubre. Está compuesto por dos episodios con estreno semanal. En este documental se analiza cómo durante décadas América Latina fue escenario de golpes de Estado, dictaduras, revoluciones y guerras civiles, con constantes intervenciones del vecino norteamericano. Políticos, exministros, periodistas, agentes del servicio secreto y supervivientes aportan sus relatos para reconstruir un continente marcado por la desigualdad y la acción externa de Estados Unidos.

La injerencia de EE.UU. en América Latina clave en su presente y futuro Movistar

Aunque no se centra exclusivamente en Donald Trump, su figura se inserta en el relato de intervenciones contemporáneas y discursos supremacistas con los que ha intentado relacionarse con la política latinoamericana.

Trump y Putin

El segundo documental, El poder de Rusia en la Casa Blanca, se estrenará el jueves 16 de octubre. Este proyecto se adentra en las influencias ocultas de Rusia sobre la política estadounidense desde la Guerra Fría hasta las elecciones de 2024. Con testimonios de exagentes del KGB, analistas de inteligencia y figuras cercanas al entorno de Trump, el documental promete arrojar luz sobre las operaciones de espionaje, manipulación y tensión entre Moscú y Washington.

En este caso, la presencia de Trump es central: se exploran sus posibles vínculos con Putin, el giro del Partido Republicano hacia posiciones prorrusas y cómo ciertas estrategias rusas podrían haber penetrado en decisiones dentro del Gobierno estadounidense.