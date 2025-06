El drama más infravalorado de la TV está en streaming y te va a dejar sin palabras

Cuando Damon Lindelof volvió a la televisión después del final de 'Lost', muchos esperaban otra serie llena de misterios imposibles de resolver. Pero esta, creada junto al autor de la novela original Tom Perrotta, fue otra cosa: una historia que no busca respuestas, sino que se mete de lleno en la incertidumbre. La trama arranca con una desaparición masiva e inexplicable, pero lo importante no es lo que pasó, sino cómo viven los que se quedaron.

Fue acogida con división de opiniones en su primera temporada, pero las dos siguientes entregas la elevaron al estatus de obra maestra. En la web de reseñas Rotten Tomatoes tiene un 90% de aceptación de los críticos y la audiencia, y en FilmAffinity ya no hay nadie que la baje de ese notable 7,5/10, convirtiéndose en una de las series más valoradas de HBO. Para mí, una de sus mayores curiosidades es que cada temporada es distinta a la anterior (hasta su cabecera cambia), y juega con los géneros sin miedo: pasa del drama más crudo al surrealismo más loco.

¿Qué harías si el 2% de la población mundial se esfumara sin explicación?

Un 14 de octubre, sin previo aviso, el mundo cambia para siempre: el 2% de la población mundial, es decir, 140 millones de personas que desaparecen de forma repentina y sin explicación. No hay señales, ni patrones, ni ningún tipo de respuesta al respecto, solo familias que se rompen, comunidades que se desmoronan y religiones que se tambalean ante la magnitud del misterio. Tres años después, la humanidad sigue buscando sentido en medio del caos. Entonces, la acción nos lleva directamente al pequeño pueblo de Mapleton, en la ciudad de Nueva York, donde el jefe de policía Kevin Garvey (Justin Theroux) intenta mantener el orden mientras lidia con su propia fractura emocional.

A su alrededor, surgen sectas como los Culpables Remanentes, que visten de blanco y se niegan a hablar, como símbolo de la culpa colectiva. En este mundo quebrado, todos luchan por seguir adelante sin saber si deben esperar una revelación... o resignarse a que esta nunca llegue. A lo largo de las temporadas, la serie va alejándose del misterio original para centrarse en el peso del duelo, la fe, el amor y la fragilidad humana, y trasladando la historia de Nueva York a otros escenarios, como el enigmático pueblo de Miracle, en Texas, donde nadie desapareció, y posteriormente a Australia, en una última temporada cargada de simbolismo.

Toma nota, porque la serie de la que hablamos es 'The Leftovers', y si todavía no has tenido el placer de verla, te estás perdiendo una auténtica joya. Se encuentra disponible tanto en Max como en Movistar Plus+, y como ambas plataformas ofrecen sus 3 temporadas y 28 capítulos en total, tienes donde elegir. Eso sí, te espera entretenimiento para rato, porque cada uno dura unos 50-60 minutos.