Esta encantadora casa prefabricada es perfecta para perderte por el monte: te dará todo lo que necesitas

La empresa sueca Vagabond Haven ha presentado su nuevo modelo de vivienda compacta llamado Nature Pod, una microcasa diseñada para integrarse con el entorno natural y ofrecer una alternativa sostenible de alojamiento. El proyecto, que cuenta con un precio de 14.380 €, busca responder a la creciente demanda de soluciones habitacionales más pequeñas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

El Nature Podse caracteriza por su diseño minimalista y modular. La estructura se basa en un remolque de doble eje construido principalmente con madera y materiales naturales, con un aislamiento preparado para climas fríos y un sistema de ventilación orientado a la eficiencia energética. La vivienda incluye un espacio interior de unos10 metros cuadrados, suficiente para una cama doble, almacenamiento básico y un área de descanso. En su exterior, el acabado en madera y las formas redondeadas buscan mimetizarse con el paisaje, ofreciendo una experiencia cercana a la naturaleza.

Interior de Nature Pod Vaganbond Haven

"Su construcción es única y no requiere entramado de madera", explica Vagabond Haven. "En su lugar, cuatro segmentos de pared interior sostienen la pared exterior, construida con ThermoWood de 45 mm de espesor. Esto reduce la cantidad de materiales de construcción, disminuyendo así el tiempo de montaje, el peso y el coste de su Nature Pod. La ventilación y la instalación eléctrica están incluidas".

El modelo está pensado como una solución flexible: puede instalarse en jardines, bosques o zonas rurales, y se transporta fácilmente gracias a su tamaño compacto. Además, se ofrece con opciones de personalización, como paneles solares, sistemas de recogida de agua de lluvia y acabados interiores a medida, las cuales cuentan con un costo adicional.

Interior de Nature Pod Vagabond Haven

Un habitáculo compacto y bien distribuido

El interior, distribuido en una sola planta, resulta cálido y acogedor gracias al uso abundante de madera. El salón-dormitorio se ubica en la parte trasera (frente al enganche del remolque) y cuenta con un gran ventanal que invita a disfrutar de las vistas. Además, dispone de un espacio para sentarse y un sofá cama para dos personas.

La cocina es compacta dado el tamaño de la casa e incluye una nevera pequeña, un fregadero y una placa de cocina de dos hornillas a gas. También hay algunos armarios y espacio para un ropero o una estufa de leña. El baño se encuentra en la parte delantera de la casa, en el lado opuesto al salón/dormitorio, y es pequeño y sencillo, con inodoro, lavabo y ducha.

Exterior de Nature Pod Vagabond Haven

Vagabond Haven ya cuenta con experiencia en este sector, con modelos anteriores de casas pequeñas sobre ruedas, pero el Nature Pod se diferencia por su visión estática y por priorizar la conexión con el entorno natural. Su precio inicial no incluye muebles, pero puede configurarse con múltiples opciones, ya sea descansando su estructura sobre un remolque o sobre cimientos.