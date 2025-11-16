Esta es la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos: no lo digo yo, sino la crítica

Una ciudad en penumbra, lluvia constante y anuncios que prometen un futuro mejor mientras la humanidad parece cada vez más perdida. En ese mundo donde lo artificial supera a lo real, surge una pregunta sin respuesta: ¿qué nos hace verdaderamente humanos?

Décadas antes de que la ciencia ficción abrazara la espectacularidad, una película se atrevió a plantearlo desde la melancolía, la belleza visual y la duda existencial.

Precursora del género cyberpunk, se ha convertido en una película de culto capaz de anticipar, varias décadas antes, el estado actual de la sociedad del siglo XXI y su relación con la tecnología.

Lágrimas en la lluvia y poesía en las imágenes

Si aún no te has dado cuenta, estamos hablando de una de las películas más importantes de todos los tiempos: Blade Runner, la original de 1982. Dirigida por Ridley Scott, esta obra maestra del cine futurista marcó un antes y un después en la forma de entender la ciencia ficción.

La historia nos sitúa en un futuro distópico, en el año 2019, donde los humanos conviven con replicantes: seres artificiales casi idénticos a las personas, creados para realizar trabajos peligrosos en colonias espaciales.

Cuando un grupo de ellos escapa a la Tierra, Rick Deckard, un expolicía conocido comoBlade Runner, es reclutado para localizarlos y “retirarlos”. Pero en su búsqueda descubrirá que lo que diferencia a un ser humano de una máquina no es tan fácil de definir.

El reparto está encabezado por Harrison Ford, que interpreta a Rick Deckard. Le acompaña Rutger Hauer, como Roy Batty, el líder rebelde que aporta al filme uno de sus diálogos más icónicos (e improvisados), junto a Sean Young, en el papel de la enigmática Rachael, y Edward James Olmos, como el misterioso Gaff.

Donde ver la película

La película Blade Runner (1982) está disponible para ver en España en Amazon Prime Video, con suscripción a la plataforma. Más de cuarenta años después, sigue siendo una experiencia imprescindible.

Su relevancia trasciende el ámbito audiovisual: en 1993, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incorporó a su Registro Nacional de Cine, reconociéndola como una obra de enorme valor cultural, histórico y estético. Ya no es solo una película de culto, sino un espejo de nuestra propia época: una en la que seguimos buscando humanidad en medio del ruido digital. Si aún no la has visto, quizá este sea el momento de dejarte empapar por su lluvia.